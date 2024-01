EuroLega, 24ª giornata: Vittorie per Fener e Olympiacos. Bene anche il Real Madrid

BAYERN MONACO 112 – 109 d.t.s. BASKONIA (25-19; 56-52; 82-76; 94-94)

Al Bayern serve un supplementare per battere il Baskonia e provare a rimettere pressione alle squadre davanti, in lotta per la zona play-off. Match equilibrato per tutti i quaranta minuti regolamnetari, con Howard da una parte e Ibaka dall’altra a spingere sull’acceleratore. I bavaresi al 30′ si portano sul +6 e provano a tenere il vantaggio fino all’ultimo possesso, quando la tripla di Miller-Mcintyre piazza il 94-94. Nel supplementare il Bayern è più concreto, la tripla di Weiler-Babb e i liberi di Edwards fanno la differenza nel finale. E’ 112-109 in Baviera.

ASVEL 73 – 83 FENERBAHCE (18-16; 42-39; 56-67)

Importante successo esterno per il Fener che ottiene la quarta vittoria nelle ultime cinque gare e si impone come quarta forza della Regular Season. I turchi si impongono 83-73 in casa dell’Asvel dopo due quarti equilibrati, in cui i francesi avevano anche guidato il match, portandosi sul 42-39 all’intervallo. Le prestazione di Motley e Wilbekin, però, hanno permesso ai ragazzi di Jasikevicius di allungare fino alla doppia cifra di vantaggio, chiudendo sul +10.

STELLA ROSSA 82 – 64 VALENCIA (11-12; 39-30; 61-49)

Ottima prestazione casalinga per la Stella Rossa che conquista un’importante vittoria contro il Valencia. Inizio di gara equilibrato, Luka Mitrovic guida i suoi sin dalle prime battute, ma gli spagnoli guidano il primo quarto, 11-12. Nel secondo periodo i padroni di casa volano piazzando il break da 28-18 e affidandosi ai canestri di Nedovic chiude 39-30 il primo tempo. Nella seconda parte di match la Stella Rossa allunga e complice un ultimo brutto periodo per il Valencia, porta a casa il successo 82-64.

OLYMPIACOS 101 – 87 ALBA BERLINO (20-17; 45-48; 78-61)

Torna al successo l’Olympiacos che sfrutta il fattore casa per superare l’Alba Berlino e continuare a tenere un minimo vantaggio di vittorie in classifica sull’undicesimo posto. I greci non riescono a sfondare nei primi due quarti, Mattiseck e Schneider tengono in piedi la squadra di Gonzalez che, al 20′, si trova avanti 45-48. L’Oly però al rientro dagli spogliatoi mette il turbo, porta cinque giocatori in doppia cifra e si affida ai 31 punti di Canaan per chiudere il match sul 101-87.

REAL MADRID 106 – 101 MACCABI TEL AVIV (29-18; 52-45; 80-73)

Vittoria sofferta per il Real Madrid che soffre più del dovuto ma alla fine riesce a chiudere 106-101 il match contro il Maccabi Tel Aviv. La squadra madrilena continua a dominare la regular season, centrando il successo numero 21 su 24 gare disputate. Nonostante la differenza di valore tra i due roster, Baldwin e Colson mettono insieme 53 punti sommati e mettono in difficoltà gli spagnoli, che devono affidarsi ai 19 punti di Musa e ai 16 di Hezonja e Poirier per chiudere il match 106-101.