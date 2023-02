EuroLega, 25ª giornata: Belinelli e Teodosic sono decisivi, Abass eroico. La Virtus Bologna vince contro Baskonia una partita fondamentale per la lotta Playoffs

Virtus e Baskonia si sfidano in una partita importantissima in chiave Playoffs di EuroLega, con le due squadre divise da 4 punti e i bolognesi chiamati a vincere per ribaltare lo scontro diretto con i baschi.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Teodosic, Abass, Ojeleye, Jaiteh.

QUINTETTO BASKONIA: Thompson, Howard, Giedraitis, Hommes, Enoch.

Parte molto bene la Virtus con Teodosic subito punto di riferimento offensivo. Il Baskonia sbanda, perde immediatamente per 2 falli Howard e accusa una Virtus molto concentrata in questo inizio di gara, che tocca anche il +9. Quando tutto sembra sotto controllo per la Virtus, arriva il blockout. Controparzialone dei baschi, figlio di tantissime palle perse banali da parte della squadra di casa e di un’ottima prestazione del duo Hommes – Giedraitis, rispettivamente a quota 9 e 10. Da +9 a -6 per la Virtus ma la tripla di Marco Belinelli getta acqua sul fuoco con il 16-19 al termine dei primi 10 minuti.

Baskonia inizia bene, da dove aveva lasciato il quarto precedente, ma la Virtus vuole reagire e lo fa subito. Marco Belinelli, in un momento di forma strepitoso, si scalda e infila triple su triple per il sorpasso delle V Nere. Baskonia ha pochissimo da Howard quasi sempre in panchina a causa falli, ma anche da Thompson, limitato benissimo dalla difesa di Pajola in particolare. 4 sono le triple di Belinelli e 5 i punti di uno Shengelia chiamato ad un tour de force (ieri in campo con la Georgia, oggi con la Virtus e fra 2 giorni di nuovo in Georgia) ma molto positivo e stimolato dopo i tanti anni proprio a Baskonia. All’intervallo è +3 Virtus.

La Virtus gioca bene, con un ottimo ritmo e cerca di allungare, sfiorando la doppia cifra di vantaggio. Ma nel buon momento Virtus, tanti errori facili, in particolare layup, che non permettono la fuga importante ma anzi permettono al Baskonia di ritornare in partita. Torna Howard e si vede, con due triple importantissime per il pareggio basco. Howard commette il quarto fallo ma Pennaroya lo lascia in campo e il suo gioco da 4 punti vale il -1. Ma l’ex Nuggets commette una leggerezza, addormentandosi con la palla in mano per l’ultimo possesso del quarto, con la rubata di Belinelli per i 2 punti di Shengelia. +6 Virtus a 10 dalla fine.

Un grande Abass apre l’ultimo quarto. L’italiano, protagonista dopo tanto tempo ai box e all’esordio in EuroLeague, tocca la doppia cifra e difende alla grande come espressamente richiesto da Coach Scariolo. Bologna gioca bene, difende duro e in attacco sembra avere grande fiducia. Il Baskonia non molla ma soffre l’intensità dei padroni di casa. Ogni qual volta la Virtus cerca la fuga, Baskonia risponde e non molla la partita. Giedraitis è scatenato, a quota 25 punti, ultimo a mollare per i suoi ma non ha fatto conto con un Milos Teodosic clutch. Il serbo nei minuti finali segna triple e liberi importantissimi che portano alla vittoria Virtus. Preziosissima vittoria Virtus, anche se non viene ribaltata la differenza punti, che avvicina la squadra italiana alla zona Playoffs in un finale di stagione che si preannuncia infuocato.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – BASKONIA 88-83 (16-19, 28-22, 24-21, 17-16)

MVP BasketInside: Milos Teodosic

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Teodosic 17, Belinelli 15, Shengelia 12, Abass 10, Hackett 9, Lundberg 6, Jaiteh 5, Ojeleye 5, Bako 4, Pajola 3, Mickey 2.

BASKONIA: Giedraitis 25, Hommes 15, Thompson 15, Howard 10, Costello 7, Kotsar 4, Marinkovic 4, Diez 3, Enoch, Heidegger.