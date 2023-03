EuroLega, 26ª giornata: Al Forum è l’Olimpia Milano la prima della classe! Battuto un Olympiacos irriconoscibile

L’Olympiacos Piraeus arriva al Forum di Assago per affrontare l’Olimpia Milano da capolista di questa EuroLega, in un gran momento di forma. L’Olimpia anche arriva da un filotto di vittorie, inclusa l’ultima al fotofinish con il Panathinaikos, debacle di Coppa Italia esclusa.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Baron, Luwawu-Cabarrot, Voigtmann, Melli.

QUINTETTO OLYMPIACOS: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Vezenkov, Fall.

Ottimo inizio per l’Olimpia Milano che sfrutta un Olympiacos molle e con un approccio fin troppo rilassato. Bene Melli che battaglia con un colosso come Fall sotto canestro molto bene, senza patire troppi i cm del francese. Fattore in questo inizio anche Napier, utile in tutti gli aspetti offensivi e difensore di livello. Nella seconda parte del quarto l’Olympiacos cambia e con Kostas Papanikolaou mette il muso avanti ma l’Olimpia c’è e reagisce molto bene. Il layup di Tonut vale il +3 dopo 10 minuti di gioco.

Continua a giocare in modo molto superficiale l’Olympiacos e l’Olimpia sfrutta questo atteggiamento dei greci. Molto positivi Tonut e Melli che ci mettono tanta volontà, che a volte li porta a fare errori, ma sono dentro la partita concentratissimi. Fuori dal gioco Vezenkov, che all’intervallo è a quota 3 punti con 2 soli tiri tentati. Da segnalare anche un ottimo Pippo Ricci, tra i migliori in questa prima parte di gara. Una buona Olimpia Milano va all’intervallo sul +3, un vantaggio che sta stretto alla squadra di Coach Messina dopo quanto fatto vedere in questi primi 20 minuti di gioco.

Al rientro in campo, non cambia la musica. Olimpia Milano in pieno controllo e Olympiacos irriconoscibile, senza convinzione e in balia dell’avversario. Milano sfrutta questa brutta copia dell’Olympiacos e continua a giocare la sua pallacanestro, allungando oltre la doppia cifra di vantaggio. Billy Baron si accende e con 3 triple segnate raggiunge quota 15, punendo a ripetizione la difesa greca. É un terzo quarto magnifico quello dei campioni d’Italia che “azzannano” la partita sul +15.

Vicino ad alzare bandiera bianca l’Olympiacos, di fronte ad un Olimpia Milano che in questa serata ha “cancellato” la differenza in classifica e giocato una super pallacanestro non permettendo mai ai greci di entrare in ritmo. Anche +20 per gli uomini di Coach Messina, ad un passo dall’impresa. I minuti finali non riservano sorprese. L’Olimpia Milano non solo vince, ma stravince grazie ad una prestazione solida e di grande tenacia per tutti i 40 minuti. Brutto stop per l’Olympiacos, chiamato al riscatto la prossima settimana dove si apre un temibile doppio turno con il Barcelona atteso al Pireo. L’Olimpia Milano invece volerà a Valencia per poi ospitare il Partizan Belgrado di Zeljko Obradovic nella settimana del doppio turno di EuroLega.

OLIMPIA MILANO – OLYMPIACOS PIRAEUS 83-62 (20-17, 15-15, 26-14, 22-16)

MVP BasketInside: Billy Baron

OLIMPIA MILANO: Baron 18, Melli 10, Luwawu-Cabarrot 9, Napier 9, Davies 8, Ricci 8, Tonut 7, Hines 6, Voigtmann 5, Mitrou-Long 3.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Vezenkov 10, Walkup 10, Papanikolaou 8, Sloukas 8, Larentzakis 6, McKissic 5, Peters 5, Black 4, Fall 4, Canaan 2, Lountzis.