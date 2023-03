EuroLega, 26ª giornata: Vincono in casa Partizan, Barça e Bayern, successo Efes in Grecia

BARCELLONA 93 – 74 ZALGIRIS KAUNAS (19-17; 46-36; 77-54)

Prosegue senza sosta la corsa del Barça verso la vetta dell’EuroLega, con un altro tassello incastonato grazie alla vittoria 93-74 contro lo Zalgiris al Palau. Un match che rimane in bilico solo nel quarto d’apertura, con Edgaras e Kevarrius che mettono pressione ai padroni di casa chiudendo con due punti di svantaggio i primi 10 minuti. Ma nei blaugrana c’è un ispiratissimo Mirotic che mette a segno 12 dei 19 punti realizzati dai suoi nel quarto e poi, ben coadiuvato da Satoransky, allunga con il +10 con cui le squadre vanno negli spogliatoi. Lo Zalgiris prova a metterci una pezza, soprattutto grazie ai 15 punti di Brazdeikis, ma nel terzo periodo il Barça ne mette a referto 31 e va oltre i venti punti di distacco. Nel finale gli ospiti riducono il gap, ma la vittoria blaugrana è netta. Al Palau finisce 93-74 con 28 punti di Nikola Mirotic.

Tabellino

Barça: Mirotic 28, Satoransky 12, Sanli 10

Zalgiris: Brazdeikis 15, Birutis 12, Polonara 8

BAYERN MONACO 87 – 80 STELLA ROSSA (19-23; 41-38; 52-56)

Sfida nelle retrovie della classifica, con il Bayern che ospita e supera la Stella Rossa a Monaco di Baviera. Una sfida dalle mille facce, con gli ospiti che mettono pressione con Campazzo e Nedovic ma Winston ad inizio secondo periodo domina il parquet, recupera i quattro punti di svantaggio con cui si era chiuso il primo quarto e ribalta il match, portando i suoi negli spogliatoi sul 41-38. Al rientro dalla pausa lunga è la coppia Vildoza-Campazzo a demolire la difesa del Bayern, con i tedeschi che trovano appena due punti in oltre sette minuti di gioco e la Stella Rossa va in vantaggio fino al +9. Nel finale di quarto il Bayern torna a dominare il parquet, rimonta lo svantaggio e nel quarto periodo si porta a casa la vittoria grazie a Lucic prima e soprattutto a Gillespie negli ultimi possessi. Finale 87-80, i bavaresi tornano a vincere dopo quattro sconfitte consecutive.

Tabellino

Bayern: Lucic 20, Winston 20, Giffey 11

Stella Rossa: Vildoza 18, Campazzo 16, Nedovic 15

Credits: Twitter Account Alba Berlin

PANATHINAIKOS 82 – 87 ANADOLU EFES (21-18; 40-43; 54-65)

Prosegue il periodo buio del Panathinaikos che non riesce più a vincere e cade in casa 82-87 contro l’Efes. I greci restano in partita nei primi due quarti, con tanti ribaltamenti da una parte e dall’altra e i turchi che riescono a strappare un possesso pieno di vantaggio per chiudere il primo tempo, grazie al canestro di Pleiss allo scadere. Al rientro dagli spogliatoi Bryant ha la mano calda e segna a ripetizione, permettendo ai suoi di andare avanti fino al +11. I canestri di Lee e Grigonis non sono sufficienti al Pana per rimontare, con il break a favore dei greci nell’ultimo periodo che serve solo per ridurre il gap. L’Efes vince 87-82 con 24 punti realizzati da Clyburn e continua a tenere un posto in zona play-off.

Tabellino

Panathinaikos: Grigonis 23, Lee 16, Ponitka 8

Efes: Clyburn 24, Bryant 16, Larkin 13

PARTIZAN BELGRADO – ALBA BERLINO (20-19; 42-44;77-53)

Dominio Partizan nel match di Belgrado contro l’Alba Berlino. Due quarti equilibrati, Maodo Lo guida gli attacchi degli ospiti, con Thiemann e Sikma a sostegno, mentre dall’altra parte Madar e Punter riescono a penetrare con continuità nella difesa dei tedeschi. Un punto di vantaggio per il Partizan a fine primo quarto e due avanti l’Alba al termine del tempo. Ma nel terzo quarto è il Partizan a dominare il parquet, concedendo appena nove punti agli avversari e volando addirittura oltre i venti punti di vantaggio, con Avramovic e Punter che guidano il 77-53 con cui la squadra di casa mette il punto esclamativo sulla vittoria con dieci minuti da giocare. L’Alba recupera qualche punto nell’ultimo quarto ma il Partizan conquista il successo 88-74 andando da solo al sesto posto in classifica.

Tabellino

Partizan: Avramovic 19, Punter 16, LeDay 13

Alba: Lo 17, Thiemann 10, Wetzell 10