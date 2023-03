EuroLega, 28ª giornata: Olimpia Milano, continua il sogno rincorsa Playoffs! Partizan KO e tenuto a soli 62 punti

Seconda partita della settimana del doppio turno di EuroLega per Olimpia Milano e Partizan Belgrado. Entrambe arrivano da due grandi vittorie, Olimpia a Valencia e Partizan a Bologna.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Baron, Shields, Voigtmann, Melli.

QUINTETTO PARTIZAN BELGRADO: Avramovic, Punter, Nunnally, Vukcevic, Lessort.

Partenza contratta per entrambe le squadre con le difese che prevalgono sugli attacchi. Ci pensa Kevin Punter, uno dei grandi ex di giornata, con 7 punti in fila a portare avanti subito i serbi. Milano crea buoni tiri che però non vedono la retina e il Partizan ne approfitta scavando il primo vantaggio. Grande primo quarto di Punter, ben aiutato da Mathias Lessort solito fattore in questa stagione per i serbi sotto canestro. L’Olimpia non molla e nonostante il 2 su 9 da 3 punti, è sotto di sole 6 lunghezze nel primo quarto.

Rotazioni differenti rispetto a 2 giorni fa, dove come ovvio che sia per entrambe le squadre, tante sono le energie spese in questa settimana del doppio turno. Molto bene il secondo quarto dell’Olimpia dove i grandi protagonisti sono Kevin Pangos e Nicolò Melli. Il play canadese non segna ma è ispiratissimo in versione assistman e spesso a beneficiarne è proprio il capitano dell’Olimpia. Melli fa a “sportellate” con i lunghi del Partizan ed è uno maggiori fattori del sorpasso milanese. Tanti errori per il Partizan in questa seconda frazione dove si conclude con il punteggio di 30 a 29 in favore dei padroni di casa, punteggio che dimostra quanto le difese siano protagoniste di questa partita.

Grande equilibrio al rientro in campo con le squadre che si scambiano vantaggi a ripetizione senza un vero padrone. L’attacco del Partizan Belgrado è sulle spalle di Punter, ispiratissimo in questa serata e a quota 15 punti dopo 3 quarti di gioco. Milano gioca bene, difende duro e trova ottime soluzioni in attacco. Nessun top scorer per la squadra campione d’Italia ma ottimo apporto dall’intero roster. Il finale di quarto si chiude con la tripla di Shabazz Napier per il +3 Milano. 10 minuti di battaglia per decidere il vincente tra Olimpia e Partizan.

Inizia forte l’Olimpia l’ultimo quarto. Napier e Davies provano il primo allungo deciso per l’Olimpia che tocca quota +9. Super parziale di 15-0 dell’Olimpia che tenta la spallata decisiva alla partita con un Partizan in netta difficoltà e con il vantaggio che tocca quota 14 per i padroni di casa. Nel momento di massima difficoltà, ci prova Dante Exum. L’australiano segna 5 punti in fila per ridurre lo svantaggio del Partizan sotto la doppia cifra. Risposta importante però arriva da Brandon Davies che anche lui 5 di fila e ricaccia indietro i serbi. Il finale non riserva sorprese. Il vantaggio costruito dall’Olimpia Milano sul Partizan è sufficiente per ottenere la sesta vittoria consecutiva in EuroLega. Milano sa che è durissima per i Playoffs ma non smette di crederci e questo filotto di vittorie ne è la prova.

OLIMPIA MILANO – PARTIZAN BELGRADO 76-62 (13-19, 17-10, 19-17,

MVP BasketInside: Kevin Pangos

OLIMPIA MILANO: Baron 14, Davies 12, Napier 10, Melli 9, Pangos 7, Voigtmann 7, Hines 4, Ricci 4, Tonut 4, Luwawu-Cabarrot, Shields.

PARTIZAN BELGRADO: Punter 15, Lessort 11, Exum 10, Nunnally 10, LeDay 7, Papapetrou 3, Avramovic 2, Smailagic 2, Madar, Vukcevic.