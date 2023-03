EuroLega, 28ª giornata: Teodosic indica la via, una Virtus ai limiti della perfezione sbanca Berlino

Dominio assoluto della Virtus che nonostante le molte e importanti assenze strappa a Berlino una vittoria pesantissima per 74-96, che le permette di rimanere ancora viva nella corsa ai playoff. Bologna ha da subito messo le cose in chiaro volando via nel parziale nel secondo quarto e rispondendo immediatamente ai tentativi di rimonta dell’Alba all’inizio del terzo periodo. Fondamentale l’ottima prova di Jaiteh (12 punti e 8 rimbalzi) viste le rotazioni ridotte all’osso nel reparto lunghi (Weems usato anche da 4 da coach Scariolo), con un Teodosic sugli scudi (21 punti e 6 assist) che ha reso la vita più semplice a tutti i suoi compagni. Ottime risposte anche da Weems (top scorer con 22 punti) e Lundberg (12 punti), giocatori spesso ai margini delle rotazioni. Nell’Alba è Sikma (11 p., 6 ass., 23 val.) uno dei pochi a salvarsi, mentre Procida chiude con 5 punti in 16 minuti di utilizzo.

QUINTETTO ALBA: Lo, Smith, Olinde, Sikma, Koumadje

QUINTETTO VIRTUS: Teodosic, Hackett, Abass, Mickey, Jaiteh

Avvio non facile per la Virtus che soffriva la presenza in area di Koumadje e non trovava canestri per i primi quattro minuti. L’Alba, nonostante un Olinde ispirato, non ne approfittava a pieno e così al risveglio di Bologna il passivo non era pesante, anzi: sei punti di Jaiteh e la bomba di Teodosic significavano sorpasso (8-9 al 5′). Nonostante il riposo dato da Scairolo al play serbo Bologna continuava a macinare gioco e a segnare con i suoi esterni: Lundberg, Belinelli e Pajola aumentavano il margine (14-22 al 10′).

Smith chiudeva il parziale di 4-16 provando a fermare l’emorragia berlinese, ma l’Alba faticava ad arginare una straordinaria Virtus che giocava con Weems da “4” atipico (16-29 al 14′). Belinelli rispondeva immediatamente al mini break di 5-0 firmato Lo-Wetzell, ma le risposte migliori arrivavano dalla solida e competente difesa virtussina che concedeva ben poco ai padroni di casa, mantenendo un ottimo margine anche in un momento di siccità offensiva. Teodosic segnava due triple di grande importanza sul finire di quarto, aumentando il gap e portando le squadre all’intervallo con Bologna in controllo (33-49 al 20′).

Sikma con 7 punti in poco tempo suonava la carica al rientro in campo, con l’Alba che ritrovava verve offensiva anche grazie alle triple di Smith, ritornando sotto la doppia cifra di ritardo (48-56 al 24′). Una follia di Koumadje su Jaiteh dava il là ad un parziale di 12-2 che vedeva protagonista un Teodosic versione extra-lusso (50-68 al 27′). La Virtus tornava ad avere un margine rassicurante e rispondeva subito con Weems e Belinelli ai deboli tentativi di nuova rimonta di un’Alba tornata quieta dopo la sfuriata di inizio quarto (59-77 al 30′).

Altra brutta apertura di quarto da parte della Virtus, con l’Alba che provava ad imbastire un nuovo tentativo di rimonta, ma la tripla di Weems ed il canestro di Lundberg tagliavano le gambe agli uomini di Gonzalez (63-82 al 33′). I padroni di casa non ne avevano più e la Virtus continuava a colpire specie con uno scatenato Lundberg, toccando anche il +26 e conducendo senza problemi il match in porto.

ALBA BERLINO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA (14-22; 33-49; 59-77;

ALBA BERLINO: Lo 8, Procida 5, Smith 12, Wetzell 10, Mattisseck 3, Schneider 3, Olinde 10, Koumadje 2, Thiemann 4, Sikma 11, Lammers 6, Blatt. Coach: Gonzalez

VIRTUS BOLOGNA: Mannion n.e., Belinelli 7, Pajola 3, Bako 4, Jaiteh 12, Lundberg 12, Hackett 5, Menalo n.e., Mickey 8, Weems 22, Teodosic 21, Abass 2. Coach: Scariolo