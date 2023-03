EuroLega, 29ª giornata: Avramovic, Nunnally e un Punter pazzesco nel finale. Il Partizan segna 97 punti e batte l’Efes ad Istanbul

La 29ª giornata di Eurolega parte con la sfida tra Anadolu Efes, che arriva da una vittoria importantissima nel recupero con il Real Madrid, e il Partizan Belgrado, reduce dalla vittoria in ABA Liga nel derby cittadino.

QUINTETTO ANADOLU EFES ISTANBUL: Micic, Bryant, Clyburn, Singleton, Dunston

QUINTETTO PARTIZAN BELGRADO: Madar, Punter, Smailagic, Papapetrou, LeDay

Primo quarto senza storia, con i padroni di casa che girano a meraviglia e Bryant che trova ben 8 punti nel parziale di 23-6 che scrive subito il massimo vantaggio Efes. Exum scuote i suoi, che lo seguono e a cavallo tra primo e secondo periodo piazzano un -break di 11-0 che risveglia il Partizan dal torpore iniziale. A quel punto inizia la vera partita, con LeDay e Lessort che portano la propria squadra addirittura -1 dopo un parziale di 2-18 (25-24 al 14′). LeDay continua a dominare e firma il primo vantaggio esterno, poi Pleiss risponde ma è un altro ex “italiano” come Aleksa Avramovic a riportare avanti i serbi di coach Obradovic. A metà partita il Partizan Belgrado conduce 37-39.

Ritmi altissimi e un livello notevole di pallacanestro anche in questa seconda parte di gara. Parte forte il Partizan Belgrado, reagisce subito l’Anadolu Efes Istanbul. Molto bene per i serbi Avramovic, ispirato dalla lunga distanza e dalla lotta con il compagno di nazionale Vasilije Micic, anche lui molto positivo in questa serata. LeDay, Avramovic e Nunnally da una parte, Clyburn, Bryant e Micic dall’altra. Grande spettacolo ed equilibrio con l’Efes che è avanti di 1 a 10 minuti dal termine.

Inizia molto bene l’ultimo quarto il Partizan, con la grande intensità di Mathias Lessort e con dei canestri notevoli di Kevin Punter, poco incisivo nella prima parte di gara, e James Nunnally. L’Efes prova a rientrare in gara ma di fronte c’è un Kevin Punter mostruoso, in completa trance agonistica nell’ultimo quarto. L’ex Olimpia Milano si carica la squadra sulle spalle e spinge il Partizan oltre la doppia cifra di vantaggio, ben aiutato da una difesa di livello assoluto dei serbi, con Avramovic in testa. Il Partizan scappa e non si volta più. Tremenda sconfitta per i Campioni in carica dell’Efes che dopo aver battuto il Real Madrid 48h fa, subisce una pesantissima sconfitta in chiave Playoffs.

MVP Basketinside: Kevin Punter

ANADOLU EFES ISTANBUL – KK PARTIZAN BELGRADO 84-97 (23-11, 14-28, 27-24, 20-34)

Efes: Micic 15, Bryant 16, Clyburn 22, Singleton, Dunston 10, Larkin 9, Pleiss 7, M’Baye 5, Zizic, Tuncer NE, Arna NE, Gazi NE. All: Ataman

Partizan: Madar 2, Punter 19, Smailagic, Papapetrou 2, LeDay 16, Exum 9, Avramovic 14, Lessort 17, Nunnally 16, Trifunovic 2, Andjusic NE, Vukcevic NE. All: Obradovic