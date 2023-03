EuroLega, 29ª giornata: il Barcellona supera la Stella Rossa

DI MANUEL ZULLO

Soffre tantissimo il Barcellona contro la Stella Rossa, che, nonostante le tante assenze s’ arrende ai padroni di casa solamente nel finale 85-79. Partita sempre equilibrata, che sale di colpi nel decisivo quarto quarto, dove Vesely e Mirotic la fanno da padrone. La squadra di Jasikevicius ritrova la vittoria e continua a sperare all’aggancio al primo posto in classifica.

QUINTETTI:

Barcellona: Abrines, Laprovittola, Mirotic, Sanli, Satoransky

Stella Rossa: Vildoza, Lazarevic, Campazzo, Martin, Bentil

Barcellona e Stella Rossa si affrontano al Palau Blaugrana per la 29esima giornata di Eurolega. I catalani vogliono dimenticare le ultime due sconfitte nella massima competizione europea e tornare a vincere per continuare la rincorsa a Olympiacos e Real Madrid.

I serbi hanno perso 3 delle ultime 4 partite di Eurolega, oltre al derby conto il Partizan in liga ABA, chiuso dalla squadra di Obradovic 79 a 78. Una vittoria in Catalugna servirebbe ad alimentare le speranze di agganciare in extremis il treno che porta ai playoff.

Alla prima palla a due dell’incontro il boato del Palau è assorante, ma gli ospiti non sembrano affatto intimoriti dall’ambiente ostile e rispondono colpo su colpo alle triple di Mirotic e Abrines che cercano subito l’allungo. Bentil punisce il Barcellona da sotto canestro e tiene a galla i suoi che non crollano neppure davanti ai due gran canestri di Satoranski in penetrazione e si portano sul 13-15. L’attaco della squadra di Jasikevicius invece, si inceppa negli ultimi tre minuti di frazione, producendo solo un canestro dalla lunetta e tre palle perse. Il primo quarto si chiude 18-15 per i padroni di casa.

A inizio secondo quarto Campazzo decide di mettersi in partita con un gran canestro in penetrazione e un assist no look dietro la testa per Petrusev e la Stella Rossa mette per la prima volta la testa davanti sul 25-20.

Reazione del Barça che torna davanti con con il gioco da 3 punti di Jakubaitis e i 6 punti consecutivi di Mirotic che portano il parziale sul 31-26 per i blaugrana e costringono Dusko Ivanovic a chiamare timeout. Abrines prova a mettersi la squadra sulle spalle e con due triple consecutive (4/4 per lui fin qui) lancia l’allungo sul 40-31. I serbi non si scompongono e grazie alla tripla di Markovic e il canestro di Mitrotic quasi allo scadere, ricuciono lo strappo 36 a 40.

TERZO QUARTO

Due triple consecutive di Mirotic aprono il terzo quarto portando il Barca sul più 10. Dopo tre minuti dall’inizio della frazione arriva il primo canestro dei biancorossi con la tripla di Campazzo, ma Satoransky mette 2 canestri in post basso e porta i suoi sul 50 a 39.

I serbi però sono duri a morire, e nonostante le tre palle perse, tornano sotto con le triple di Markovic e di nuovo Campazzo. L’ex Real sente aria di derby, segna ancora da tre e costringe Jasikevicius a fermare il gioco. Le due squadre cominciano a metterla sempre dalla lunga distanza e anche il pubblico sugli spalti entra in partita. Campazo continua a seminare il panico in area blaugrana, il coach lituano dei catalani per de la calma e chiama di nuovo timeout. Il terzo quarto apparecchia la tavola per un quarto quarto equilibratissimo, che inizia sul 57 pari.

Le due squadre aprono l’ultimo periodo in modo molto fisico. La Stella Rossa si carica di falli, mentre Vesely e Mirotic mettono insieme 8 punti consecutivi che rimettono il Barcellona davanti 65-59. Il palazzetto sembra una bomba ad olrologeria pronta ad esplodere e Ivanovic deve chiamare due time out consecutivi per arginare la furia dei padroni di casa.

Nonostante il tempo morto, Mirotic e Vesely sono ancora caldo come una stufa, il Barca si porta a più 10. La tripla di Ivanovic e il canestro da sotto di Mitrovic fermano l’emoraggia dei serbi che non mollano e si portano ancora sotto sul 73-68 con 4’e 30’’ sul cronometro.

La tensione sale, il match resta punto a punto e la Stella Rossa sbaglia da pochi centimetri il canestro del pareggio a meno di due minuti dalla fine. Nell’azione successiva Jokubaitis completa un gioco da tre punti che riporta il Barcellona a +5 sul 78 a 73. Campazzo segna ancora da tre, ma Jokubaitis decidere di salire in cattedra segnando 5 punti consecutivi, che a 50’’ dalla fine sembrano mettere la partita in ghiaccio per il Barcellona. Neanche a dirlo, la Stella rossa reagisce ancora e si riporta sul meno 2, sprecando però nei secondi finali due tiri da tre piedi per terra. Il Barcellona soffre, ma vince 85-79.

PARZIALI: 18-15, 40-36, 57-57,85-79

BARCELLONA: Mirotic 21 pt 5rmb, Vesely 21 pt 6 rmb

STELLA ROSSA: Campazzo 24 pt 4 ass