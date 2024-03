EuroLega, 29ª giornata: La Virtus lotta e ci prova col cuore ma il Real Madrid è di una categoria superiore e vince a Bologna

La Virtus Bologna affronta il Real Madrid alla Segafredo Arena in una notte importantissima per gli uomini di Coach Banchi. Non ci sarà Daniel Hackett, pesantissima assenza dell’ultimo minuto, a causa di un problema al ginocchio.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Cordinier, Belinelli, Shengelia, Zizic.

QUINTETTO REAL MADRID: Campazzo, Musa, Abalde, Yabusele, Tavares.

Parte meglio il Real Madrid, con Yabusele subito protagonista di 7 punti in fila e del primo allungo madrileno. La Virtus soffre il forte inizio degli spagnoli, ma cerca di mettere maggiore energia rispetto ai campioni in carica. Ci prova Ante Zizic, autore di 4 punti e giocate d’energia ma i bolognesi non segnano praticamente mai da 3 punti e soffrono una circolazione di palla maestosa del Real Madrid che porta in un amen lo svantaggio a 10 lunghezze. Belinelli e Dunston provano a suonare la carica con la Virtus nuovamente a -5, ma sulla sirena la tripla di Deck è una doccia gelata per il nuovo -8.

Tanti protagonisti per il Real Madrid, con Llull e Hezonja dalla panchina a dare nuova energia e soluzioni offensive. Il Madrid tocca il +13, massimo vantaggio ma la Virtus d’orgoglio prova a rimanere aggrappata alla partita grazie a Cordinier. Continua la grossa difficoltà al tiro della Virtus Bologna mentre il Real Madrid sfiora il 50% dalla lunga distanza. Nervosismo tra Campazzo e Cordinier entrambi colpiti da tecnico con qualche parolina di troppo pronunciata. La Virtus si avvicina ma il finale di quarto è, tanto per cambiare, Sergio Llull. Padrone indiscusso dei finali, Llull segna la mandarina che manda il Real Madrid al riposo lungo sul +13.

In questo terzo quarto il film è lo stesso della prima parte di gara. Virtus che ci prova, spendendo tantissime energie e Real Madrid che puntualmente segna e ricaccia dietro le V Nere. Marco Belinelli segna da 3 e tenta di mettersi in partita ma il lavoro su di lui della difesa del Madrid è di notevole livello. Il Real Madrid allunga più volte ma il cuore della Virtus è da lodare con Shengelia a lanciarsi su ogni pallone per lanciare un messaggio che non è assolutamente finita. La penetrazione di Cordinier, in acrobazia, vale il -9 a 10 minuti dal termine, per una Virtus che ci crede ancora.

Domina a rimbalzo e con questo tante extrachances per il Real Madrid. Poirier, Tavares e Yabusele fanno la voce grossa a rimbalzo e con un Mario Hezonja che all’improvviso si accende, dal -7 è nuovamente +13 Madrid. Impressionante la capacità di piazzare parziali per gli ospiti ogni volta che la Virtus si riavvicini. Jordan Mickey lotta e segna in attacco per l’ennesimo tentativo di rimonta Virtus che questa volta sembra fare sul serio arrivando anche a -5, con un cuore enorme. Le energie però scarseggiano nel finale e il duo Campazzo-Poirier riporta oltre la doppia cifra il vantaggio.

Onore alla Virtus per averci provato tutta la partita ma il Real Madrid ha dimostrato di essere una categoria superiore, attualmente, in questa EuroLega.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – REAL MADRID 74-89 (15-23, 16-21, 21-17,

MVP BasketInside: G.Yabusele

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 12, Lundberg 11, Mickey 11, Shengelia 10, Belinelli 9, Zizic 8, Dobric 5, Dunston 4, Pajola 4, Abass.

REAL MADRID: Yabusele 15, Poirier 14, Campazzo 10, Hezonja 10, Musa 10, Llull 8, Abalde 7, Deck 7, Tavares 6, Alocen 2.