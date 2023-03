EuroLega, 29ª giornata: Olimpia Milano KO, ma a a testa altissima. Tavares e un super Musa trascinano il Real Madrid

Real Madrid e Olimpia Milano si affrontano nella 29ª giornata di EuroLega. L’Olimpia continua la “folle” rincorsa ai Playoffs mentre i blancos cercano il primo posto assoluto.

QUINTETTO REAL MADRID: Hanga, Musa, Hezonja, Deck, Tavares.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Baron, Luwawu-Cabarrot, Voigtmann, Melli.

Grande inizio per l’Olimpia Milano che spinge subito sull’acceleratore, a rispondere ad un ottimo inizio di Walter Tavares, solito dominatore del pitturato. Napier è in versione Steve Nash, che di fronte ai soli 2 punti segnati è in grado di smistare ben 6 assist in neanche 6 minuti di gioco con Baron e Melli principali benefattori del playmaker ex Blazers. Ma guai a sottovalutare il Madrid. In un amen non solo rimonta, ma chiude anche in vantaggio con un Musa ispiratissimo a quota 9 punti. Fondamentali rimbalzi ed extrapossessi per il Real Madrid dopo il super inizio di un Olimpia che comunque è pienamente in partita.

Inizio di quarto targato Real Madrid che con un 6-0 prova l’allungo. L’Olimpia ferma la partita con un timeout e al rientro in campo effettua subito un controparziale per riavvicinarsi nel punteggio. Molto bene Stefano Tonut, in doppia cifra e un punto di riferimento in entrambi i lati del campo per Coach Messina. Continua a giocare una gran pallacanestro Shabazz Napier, già vicinissimo alla doppia doppia e con una grande dote di playmaking in grado di far giocare molto bene l’Olimpia (Come ammesso da Messina in una recente intervista). Battaglia su ogni pallone, punto a punto con Musa e Tavares protagonisti per un Madrid avanti di 2 punti all’intervallo.

Giorgio Armani receives a gift from Florentino Perez and @SergioRodriguez a custom @RMBaloncesto Jersey 👏#EveryGameMatters pic.twitter.com/8Fm6bcNTrC — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 16, 2023

Al rientro in campo, tanto equilibrio e squadre che si rispondono colpo su colpo. Molto bene per l’Olimpia anche Billy Baron e Nicolò Melli, con quest’ultimo chiamato all’ardua impresa di limitare un colosso come Tavares. Partita di altissimo livello con tanta qualità in campo e anche tanta aggressività. Numerosi fischi che innervosiscono entrambe le squadre ma che per fortuna non ne fa risentire della qualità di gioco. Il finale di quarto vede un ottimo Brandon Davies per l’Olimpia ma vede soprattutto lo show personale di Mario Hezonja. Il croato dopo 20 minuti di anonimato, si scatena nel finale di quarto con 9 punti in fila di puro talento cestistico. Real Madrid avanti ma Olimpia Milano in piena partita.

Il Madrid ha alzato notevolmente la fisicità e l’aggressività in campo ma l’Olimpia c’è e con Kevin Pangos pareggia nuovamente a 9 minuti dal termine. Il canadese dimostra di essere sempre più vicino al 100% della forma e di tornare a mostrare il talento già visto in questi parquet di EuroLeague. Dzanan Musa continua il suo show personale, flirtando con il trentello, ma dall’altra parte c’è un Napier che non è d’accordo. L’americano, in campo con 4 falli, continua a prendersi responsabilità e a giocare senza paura contro un Madrid agguerrito. Massimo vantaggio Real Madrid +7 a 3 minuti dal termine con Yabusele, ennesimo protagonista di un roster super, che spinge il Madrid nel rush finale. Olimpia KO? Non è assolutamente d’accordo la squadra di Ettore Messina che lotta e ritorna a -2, nonostante i 5 falli di Baron, out. Napier decide di segnare la sua prima tripla nel momento più importante, a 55 secondi dal termine per il pareggio a quota 84. Nel capovolgimento di fronte, Madrid sul sicuro col Pick and Roll Rodriguez-Tavares che porta avanti di 2 i padroni di casa. Voigtmann sbaglia da 3, Il Real Madrid non sbaglia dalla lunetta nei secondo finali con i liberi di Musa e Deck, intervallato dalla tripla dello stesso Voigtmann che poi mette il piede fuori e consegna definitivamente la vittoria al Madrid.

REAL MADRID – OLIMPIA MILANO 91-87 (24-23, 18-17, 25-26,

MVP BasketInside: Dzanan Musa

REAL MADRID: Musa 27, Tavares 17, Hezonja 12, Yabusele 12, Causeur 6, Deck 6, Poirier 6, Hanga 3, Rodriguez 2.

OLIMPIA MILANO: Napier 17, Melli 16, Baron 14, Tonut 14, Davies 10, Pangos 9, Voigtmann 3, Hines 2, Luwawu-Cabarrot 2.