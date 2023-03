EuroLega, 29ª giornata: Virtus Bologna, il cuore non basta. Okobo e Loyd guidano il Monaco “orfano” di Mike James

AS Monaco e Virtus Bologna si sfidano in EuroLega, dopo le recenti sfide in EuroCup, alla ricerca di un posto Playoffs. Più facile la classifica e la situazione dei monegaschi, più difficile ma non impossibile quella della Virtus che deve assolutamente vincere per crederci.

QUINTETTO AS MONACO: Okobo, Loyd, Blossomgame, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Teodosic, Abass, Mickey, Jaiteh.

Partita che inizia con ritmi alti e con attacchi decisamente superiori alle difese. Un uomo al comando per la Virtus ed è Milos Teodosic. Il serbo illumina da 3 punti e non solo, con 3 assist in metà quarto nonostante la fisicità e la preparazione tattica del Monaco nei suoi confronti. Nei monegaschi l’attacco gira, come prevedibile, da Okobo e Loyd, con l’assenza di Mike James sospeso dal club. Nel finale di quarto si abbassano le percentuali (altissime sin qui) ma la Virtus resta concentrata e in piena partita. Marco Belinelli e Tornike Shengelia sono fondamentali con la loro esperienza, ed è proprio il layup del georgiano che permette a Bologna di chiudere avanti il primo quarto.

É ancora la premiata ditta Belinelli – Shengelia a fare sul serio. La Virtus prova il primo allungo sul +5, unito anche ad una difesa che regge bene i ritmi alti prediletti dal Monaco. L’AS Monaco non ci sta e reagisce. Loyd e Okobo si mettono al lavoro, alzano i ritmi e mettono in difficoltà la Virtus che non segna più. Parzialone dei padroni di casa che costringono Coach Scariolo a rimettere in campo Milos Teodosic. Il serbo muove il tabellino della Virtus, fermo da qualche minuto, ma non è sufficiente per chiudere il primo tempo avanti, dove il Monaco comanda di 4 lunghezze. Tutto aperto ancora per la Virtus.

What a block by Awudu Abass ⛔#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/9IzqjRc1R3 — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 16, 2023

La Virtus parte bene con Mickey che si sblocca dalla lunga distanza con una serie di triple in fila ma arriva un altro blackout Virtus. Le V nere non segnano e soffrono terribilmente Motiejunas sotto canestro e l’ispirazione di Loyd e Okobo, molto positivi con le maggiori responsabilità in campo. Tanto nervosisimo e tanti dubbi per le chiamate arbitrali che penalizzano la Virtus e mandano su tutte le furie Coach Scariolo e i suoi ragazzi. Nel frattempo il Monaco scappa e chiude il terzo parziale sul 63-53.

L’ultimo quarto è un incubo per la Virtus. Gli uomini di Scariolo, molto innervositi, non segnano più e permettono la fuga decisiva al Monaco. Obradovic si gode un Okobo versione MVP, il quale non fa sentire l’assenza di Mike James e gioca una partita sontuosa. Gli ultimi minuti sono un’attesa che la partita finisca con la Virtus che alza bandiera bianca e, complice anche la vittoria del Partizan Belgrado a Istanbul con l’Efes, complica terribilmente la rincorsa Playoffs di EuroLega.

Prossima settimana a Bologna arriverà il Real Madrid in una sfida da dover vincere a tutti i costi per continuare a sperare.

AS MONACO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 81-66 (21-22, 20-15, 22-16, 18-13)

MVP BasketInside: Elie Okobo

AS MONACO: Okobo 21, Loyd 15, Hall 13, Motiejunas 12, Diallo 7, Brown 6, Strazel 3, Blossomgame 2, Moneke 2, Ouattara.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Mickey 14, Abass 12, Teodosic 10, Bako 8, Belinelli 8, Hackett 8, Jaiteh 4, Mannion 2, Shengelia 2, Pajola.