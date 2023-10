EuroLega, 2ª giornata: Il Barcelona espugna il Pireo con grande autorità! Crolla l’Olympiacos subendo un parziale di 0-16 nel finale

Olympiacos Pireo e FC Barcelona si sfidano nel big match di giornata in EuroLega. Due super potenze attrezzate per vincere il trofeo che arrivano a questa seconda giornata dopo due grandi vittorie rispettivamente contro Panathinaikos nel derby di Atene e contro l’Efes.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIREO: Walkup, Canaan, Papanikolaou, Peters, Milutinov.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Laprovittola, Kalinic, Da Silva, Vesely.

Parte forte il Barça, mettendo subito il muso avanti. Kalinic e Abrines bombardano da 3 punti per un Barcelona che viaggia a percentuali altissime dalla lunga distanza. L’Olympiacos soffre, va sotto nel punteggio, ma prova a rientrare. Milutinov e Papanikolaou tentano la rimonta e si riavvicinano i biancorossi nel punteggio. Faticano Canaan e Walkup faticano al tiro e trovano qualche palla persa di troppo in un primo tempo che ha visto catalani meritare il vantaggio. +6 Barça all’intervallo.

Nel terzo quarto è reazione Olympiacos. I greci non ci stanno, aumentano i giri della difesa e in attacca trovano soluzioni dopo un primo tempo difficile. Milutinov e Fall annullano Hernangomez che non riesce nemmeno a segnare e in particolare il serbo è un fattore anche in attacco. Scendono come prevedibile le percentuali al tiro dei catalani, ma la partita è apertissima a 10 minuti dal termine. L’inizio di ultimo quarto ha un padrone e il suo nome è Thomas Walkup. Il naturalizzato greco difende alla grande e trova tiri pesantissimi in attacco. Due possessi di vantaggio dopo aver rincorso per tutta la partita per l’Olympiacos. Il Barça nel momento di massima difficoltà, si rifà sotto con Laprovittola e Satoransky, autori di 5 punti in fila. Blackout totale dell’Olympiacos. Dal 66-59 per Olympiacos, si passa 66-73 per il Barça. Pazzesco parziale dei catalani che di grande carattere rispondono nel momento in cui i greci sembravano aver preso in mano la partita. Vittoria preziosissima per l’FC Barcelona che espugna un campo difficilissimo come quello del Pireo con grande autorità.

OLYMPIACOS – FC BARCELONA 68-77 (16-23, 18-17, 20-16, 14-21)

MVP BasketInside: A.Abrines

OLYMPIACOS PIREO: Walkup 14, Milutinov 10, Canaan 9, Peters 9, Papanikolaou 7, Brazdeikis 5, Larentzakis 5, Fall 4, Lountzis 3.

FC BARCELONA: Laprovittola 17, Abrines 16, Jokubaitis 10, Kalinic 8, Vesely 8, Da Silva 7, Satoransky 5, Parker 3, Parra 3, Brizuela, Hernangomez.