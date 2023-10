Eurolega 2a giornata: primi squilli per Partizan e Panathinaikos

Il giovedi della 2a giornata di Eurolega si completa con le vittorie del Partizan e Panathinaikos che si riscattano dopo le rispettive false partenza centrando i primi successi continentali stagionali. I serbi di Obradovic dominano in casa dell’Asvel Villeurbanne mentre i verdi di Ataman si sbarazzano del Bayern Monaco nella loro seconda partita giocata a Oaka.

All’Astroballe il Partizan impiega poco più di un quarto per affondare le mani nella partita. Il 16-26 di parziale nel secondo quarto lancia la squadra di Obradovic sul +14 all’intervallo nonostante le percentuali nel tiro da tre insufficienti. Dall’altra parte i francesi di Parker sono evanescenti e nel terzo quarto il Partizan accellera e diventa imprendibile. A 3′ dalla fine del 3°quarto l’Asvel perde anche Frannn Jackson, espulso per somma di tecnici, e sprofonda al -30 con appena 38 punti segnati. Pura accademia per il Partizan nell’ultima parte di gara utile solo a determinare il risultato finale. James Nunnally è il miglior realizzatore per Obradovic (17 con 6/9 dal campo), 13 per Zach Leday e 11 di Kevin Punter. Per i transalpini 16 punti di Frank Jackson, 10 di Luwawu-Cabarrot.

ASVEL VILLEURBANNE-PARTIZAN BELGRADO 62-88 (13-17, 16-26, 19-29, 14-16)

ASVEL VILLEURBANNE: Scott 9, Lee 6, Kahudi 3, Lauvergne 3, Luwawu-Cabarrot 10, E.Jackson 5, De Colo 4, Egbunu 6, Fall, Ndiaye, Noam, F.Jackson 16. Coach: Parker

PARTIZAN: Leday 13, Avramovic 4, Koprivica 4, Punter 11, Smailagic 12, Nunnally 17, Trifunovic 3, Andjusic 8, Dozier 6, Ponitka 2, Kaminsky 8. Coach: Obradovic

Dopo il derby amaro dell’apertura il Panathinaikos trova i primi due punti della sua Eurolega vincendo in casa contro il Bayern Monaco che non riesce a dare seguito alla bella vittoria contro l’Alba. Decisiva la buona partenza degli ateniesi che tengono a distanza i tedeschi con il 23-11 del 10′. Vildoza e Bolmaro sono i protagonisti in campo e l’intervallo arriva con la tripla sulla sirena di Mantzoukas che sancisce il 37-30. Nella ripresa il Pana tiene il vantaggio con il Bayern che prova a ribaltare la partita. Distanze sostanzialmente identiche al 30′ ed ultima frazione di gestione per il Panathinaikos che pur non chiudendo mai i conti riesce ad arrivare alla vittoria. Lessort e Grant sono i migliori per Ataman (16 e 14), doppia cifra anche per Grigonis (11) e Juancho Hernangomez (10). Nel Bayern Bolmaro chiude con 19 punti, Booker e Bonga gli altri giocatori con un fatturato offensivo al di sopra dei 10 punti.

PANATHINAIKOS-BAYERN MONACO 78-71 (23-11, 14-19, 17-18, 24-23)

PANATHINAIKOS: Kalaitzakis, Vildoza 8, Guy, Moraits, Balcerowksi 2, Papapetrou 8, Grant 14, Lessort 16, Antetokounmpo, Grigonis 11, J.Hernangomez 10, Mantzoukas 9. Coach: Ataman

BAYERN M.:Weiler-Babb 2, Francisco 8, Edwards, Giffey 7, Bonga 10, Bolmaro 19, Obst 7, Ibaka 7, Wimberg, Brankovic, Booker 11, Gillespie. Coach: Laso