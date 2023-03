EuroLega, 30ª giornata: Dorsey protagonista col Fenerbahçe. Valencia KO doloroso col Monaco

Vittorie importantissime in chiave Playoffs di EuroLega per Fenerbahçe e Monaco contro rispettivamente Zalgiris e Valencia.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL – ZALGIRIS KAUNAS 87-79 (22-16, 24-19, 19-20, 22-24)

Importantissima vittoria per il Fener che si aggiudica un posto ai Playoffs, a meno di clamorosi scenari, e “toglie” momentaneamente il posto allo Zalgiris. I turchi comandano dall’inizio alla fine, rischiano qualcosina nel finale, ma meritano i 2 punti. MVP Hayes ma finalmente è grande protagonista Tyler Dorsey, neoacquisto, arrivato sul gong del mercato di EuroLega. Non bastano i 18 di Smits e le doppie doppie sfiorate da parte di Hayes e Taylor.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Hayes 19, Dorsey 15, Guduric 14, Jekiri 13, Motley 13, Biberovic 8, Booker 3, Calathes 2, Edwards.

ZALGIRIS KAUNAS: Smits 18, Hayes 12, Taylor 11, Brazdeikis 10, Birutis 7, Lekavicius 7, Ulanovas 7, Polonara 6, Butkevicius 1, Dimsa, Lukosiunas.

AS MONACO – VALENCIA 90-79 (22-22, 26-19, 23-23, 19-15)

KO che complica notevolmente la corsa ai Playoffs di EuroLega per Valencia. I taronja dopo un ottimo inizio, subiscono il rientro prepotente e il sorpasso dei monegaschi che non si voltano più indietro e danno la spallata decisiva al match. Senza Mike James, ancora out per motivi disciplinari, è Okobo ma soprattutto Strazel a gestire le chiavi dell’attacco degli uomini di Obradovic. Doppia doppia inutile per Dubljevic da 15 punti e 11 rimbalzi e 17 punti per Jones, recente rinnovo importantissimo per Valencia. Qualificazione matematica ottenuta ai Playoffs per i monegaschi.

AS MONACO: Blossomgame 14, Okobo 14, Strazel 13, Brown 10, Hall 10, Loyd 9, Diallo 8, Motiejunas 6, Ouattara 6, Moneke.

VALENCIA: Jones 17, Dubljevic 15, Puerto 11, Harper 10, Webb III 9, Claver 8, Evans 3, Lopez-Arostegui 2, Radebaugh 2, Rivero 2, Hermannsson.