EuroLega, 30ª giornata: Prima Yabusele, poi un Hezonja versione Steph Curry. Il Real Madrid domina a Bologna contro la Virtus

Virtus Bologna e Real Madrid si affrontano una sfida cruciale per il finale di stagione in EuroLega, in particolare per le V Nere ancora aggrappate alle speranze playoffs. Il Madrid invece cerca il fattore casa di fronte ad una qualificazione già matematicamente ottenuta.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Mannion, Lundberg, Weems, Shengelia, Jaiteh.

QUINTETTO REAL MADRID: Hanga, Musa, Deck, Yabusele, Tavares.

Inizia forte il Real Madrid con il duo Yabusele – Tavares a far male. Il francese segna due triple ed è subito imitato da Dzanan Musa, uno dei giocatori più in forma del Madrid. La Virtus soffre in questo inizio e accusa un parzialone che la porta oltre la doppia cifra di svantaggio. A metà quarto Coach Scariolo è costretto a fermare la partita sul 6-18 per i madrileni. Non cambia il copione della partita in questo primo quarto dove è un dominio blancos e 10 minuti d’incubo per la Virtus. 16 a 5 a rimbalzo per gli spagnoli che hanno in pugno il pitturato con un inedito Musa leader a rimbalzo con 5 già catturati. +14 Madrid al termine della prima frazione.

La scossa ad inizio secondo quarto arriva da Marco Belinelli. Il veterano italiano segna 9 punti in fila, di cui due triple, per il tentativo di rimonta Virtus che finalmente torna sotto la doppia cifra di svantaggio. É un Belinelli contro tutti. I punti arrivano quasi interamente dal Beli ma di fronte c’è un Real Madrid che fa paura e che ha tantissimi protagonisti differenti. Questa volta è il turno di Mario Hezonja, importantissimo anche nella vittoria sull’Olimpia, e autore di due triple per il nuovo allungo Madrid. Una volta tornato in panchina il Beli per il doveroso riposo, il Madrid rimette la quinta e allunga nuovamente. Difesa super e attacco con infinite opzioni per gli ospiti che chiudono la prima parte di gioco sul +17 con una tripla tutto campo incredibile di Yabusele.

É una Virtus ci prova d’orgoglio, in apertura di terzo quarto. Tornike Shengelia prova a dare la scossa per i suoi. Guerschon Yabusele però non è dello stesso avviso e continua a far male a ripetizione alla difesa virtussina, con una prova maiuscola sia dalla lunga distanza che in area. Tanti falli, con le due squadre in bonus già dopo pochi minuti, e a sorpresa tanta imprecisione da parte del Real Madrid anche con Musa, uno dei migliori tiratori di questa competizione. Gli errori ai liberi e un pò di superficialità del Madrid, riportano la Virtus sotto la doppia cifra di svantaggio. A 10 minuti dal termine, Madrid a +10 con topo scorer Yabusele a quota 19 per gli ospiti e Belinelli a quota 20 per la Virtus.

Un super Mario Hezonja non smette di bombardare da 3 punti, in una serata in cui fa registrare un super 7 su 9 dalla lunga distanza e riduce sempre di più le speranze di rimonta della Virtus Bologna di fronte ad una potenza di questa EuroLega come il Real Madrid che anche in questa serata ha dimostrato una profondità e una varietà nel suo roster eccezionale. Le triple del croato mettono definitivamente KO la Virtus che alza bandiera bianca e con tutta probabilità abbandona anche le speranze Playoffs, con le possibilità che restano, seppur pochissime. Impressionante prestazione del Real Madrid che segna .. punti e manda un segnale chiaro alla competizione. Chi vuole vincere questa EuroLeague dovrà fare i conti con gli uomini di Chus Mateo.

VIRTUS BOLOGNA – REAL MADRID 79-96 (12-26, 21-24, 25-18, 21-28)

MVP BasketInside: Mario Hezonja.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Belinelli 26, Ojeleye 18, Shengelia 10, Bako 9, Hackett 5, Jaiteh 4, Weems 3, Mannion 4, Abass, Lundberg, Mickey.

REAL MADRID: Hezonja 26, Yabusele 24, Deck 11, Musa 8, Fernandez 6, Tavares 6, Abalde 5, Rodriguez 4, Hanga 2, Poirier 2, Cornelie.