EuroLega, 32ª giornata: Il Barcelona non fa sconti, battuto l’Alba Berlino

Nessuna sorpresa al Palau Blaugrana di Barcellona, dove i padroni di casa stendono l’Alba Berlino 72-56. Tedeschi coraggiosi in trasfera, che restano a contatto per tre quarti. Nell’ultimo periodo però, i catalani dilagano conquistando la quarta vittoria consecutiva, che serve per restare agganciati alla vetta.

QUINTETTO FC BARCELONA: Satoransky, Mirotic, Laproviottola, Vasely, Kuric

QUINTETTO ALBA BERLINO: Lo, Smith, Olinde, Sikma, Koumadje

Due giorni dopo aver sbancato la Stark Arena di Belgrado, il Barcellona affronta in casa un avversario decisamente più abbordabile, l’Alba Berlino di Matteo Procida, penultimo in classifica. Ai blaugrana però, non sono ammessi cali di concentrazione. Vincere significherebbe restare in scia di Olympiacos e Real Madrid, tenere a distanza il Monaco ed evitare un accoppiamento scomodo ai playoff.

Grande ritmo e buona circolazione di palla in avvio per entranbe le squadre, non a caso sul parquet ci sono i due migliori attacchi di Eurolega. Il Barça prova subito a scappare con i canestri di Vasely, Mirotic e Satoransky, ma l’Alba risponde colpo su coplo e resta a contatto grazie alle triple di Smith. Tedeschi che mettono per la prima volta il naso davanti sul 15 a 14 a tre minuti dalla fine del primo quarto. Il Barca torna sopra con la schiacciata morbida di Higgins, ma gli ospiti chiudono in vantaggio 21-19.

Berlino mette addirittura la freccia all’inizio del secondo quarto, scappando sul 27-21. Jasikevicius striglia i suoi nel timeout, che rientrano in campo concentrati in difesa, ma poco precisi in attacco. Tante palle perse per i blaugrana e a meno di 3 minuti dall’intervallo gli ospiti sono ancora avanti 33-28. Nei minuti successivi si segna con il contagocce e le due squadre vanno negli spogliatoi sul 34-35.

Brutto inizio di terzo quarto per entrambe le squadre che in 5 minuti mettono a segno appena due canestri a testa e il punteggio rimane bloccato sul 39 pari. Kuric e Satoransky riportano il Barcellona in vantaggio. Il padroni di casa non si voltano più indietro, mettono a segno un parziale di 11 a tre chiudendo la frazione sul 50-42.

Berlino prova a restare a contatto all’inizio dell’ultimmo quarto con la tripla di Schneider, ma Kalinic e Sanli spaccano in due la partita che a 7′ dalla fine vede il barcellona sul più 17 sul 62 a 45. La partita si trascina lentamente verso la fine con l’Alba che si arrende alla maggiore fisicità dei catalani, che controllano il ritmo e spezzano ogni speranza di rimonta dei tedeschi. Il finale non riserva sorprese con il Barça che si porta a casa facilmente la vittoria.

FC BARCELONA – ALBA BERLINO 72-56

Tabellino Barcellona: Sanli 12, Mirotic 11, Kalinic 10

Tabellino Alba Berlino: Wetzel 9, Lammers 7, Olindè 7

Parziali: 19-21, 15-14, 16-7, 22-14

Progressivi: 19-21, 34-35, 50-42, 72-56

MVP: Kalinic