EuroLega, 32ª giornata: L’Olimpia ci prova, ma il Maccabi Tel Aviv è ingiocabile. Brown, Sorkin e compagni vincono facilmente

Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano si affrontano in una serata di EuroLega che ha poco da dire, almeno per i verdetti già emessi, con l’Olimpia eliminata dalla lotta Playoffs e gli israeliani in attesa di conoscere la propria avversaria con l’obbiettivo di vincere e arrivare più in alto possibile.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Wade Baldwin, Colson, Nebo, Cohen.

QUINTETTO OLIMPIA MILANO: Napier, Shields, Luwawu-Cabarrot, Voigtmann, Melli.

Solito clima pazzesco a Tel Aviv e un Maccabi che vuole dimostrare di continuare il suo grande momento come squadra più in forma di questa EuroLega. L’Olimpia parte bene con Luwawu-Cabarrot ma la transizione offensiva del Maccabi è impeccabile. Grandi percentuali (11 su 14 da 2 punti) e ancora una valanga d’assist per gli israeliani che impongono il loro ritmo sotto l’impeccabile regia di Lorenzo Brown. L’Olimpia soffre e chiude il primo quarto sotto di 8 punti. Rientro in campo per Kevin Pangos dopo il KO di Madrid.

Come nella partita d’andata al Forum, protagonista inaspettato è Roman Sorkin, beneficiario preferito di Wade Baldwin in particolare e già in doppia cifra. L’Olimpia regge il ritmo altissimo del Maccabi con Shields e Thomas protagonisti, soprattutto il secondo preciso al tiro. Ma appena scende la concentrazione, il Maccabi punisce. Gli ultimi 2 minuti del quarto sono letali per l’Olimpia che subisce un parzialone che la fa sprofondare sul -17. Lorenzo Brown continua il show con 12 punti, 6 assist e un totale controllo del gioco. A quota 16 un Sorkin perfetto in fase offensiva.

L’Olimpia però al rientro in campo dopo l’intervallo non molla e sfruttando un calo fisico e mentale del Maccabi, si riporta sotto la doppia cifra di svantaggio. Le due triple consecutive di Napier, e un parziale di 0-9 per gli ospiti, riavvicinano l’Olimpia sul -7. Napier e Shields approfittano di un Maccabi Tel Aviv meno cinico per riavvicinarsi, ma ci pensa Wade Baldwin IV a caricarsi la squadra sulle spalle. Se prima Lorenzo Brown e Roman Sorkin avevano procurato il maggior bottino offensivo, il terzo quarto è territorio dell’ex Bayern e Baskonia. Milano però non ne vuole sapere di uscire dalla partita e complice il quarto fallo dello stesso Wade Baldwin, è ancora in partita a 10 minuti dal termine sul -10.

Milano prova il tutto per tutto per agganciarsi definitivamente alla partita, ma nel momento del massimo sforzo Olimpia, reagisce il Maccabi e piazza un nuovo parziale che riporta distante la squadra italiana. Fa malissimo all’Olimpia il tiro e i canestri di John Dibartolomeo. Il capitano del Maccabi scuote i padroni di casa e affonda le speranze di rimonta Olimpia. Il finale è solo Maccabi, con l’Olimpia che molla e alza bandiera bianca. Gli israeliani continuano a segnare e limare il boxscore personale. Finisce qui, anche ufficialmente ora, l’EuroLega dell’Olimpia Milano.

MACCABI TEL AVIV – OLIMPIA MILANO 85-66 (29-21, 24-15, 13-20, 19-10)

MVP BasketInside: Lorenzo Brown

MACCABI TEL AVIV: Sorkin 18, Brown 17, Baldwin 15, Colson 8, Dibartolomeo 8, Martin 8, Nebo 8, Cohen 3, Braimoh, Hilliard.

OLIMPIA MILANO: Napier 15, Shields 14, Thomas 9, Luwawu-Cabarrot 8, Hines 5, Melli 5, Pangos 5, Baron 4, Davies 1, Tonut.