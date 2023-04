EuroLega, 32ª giornata: Zalgiris e Baskonia, vittorie casalinghe e lotta play-off ancora aperta

ZALGIRIS 95 – 74 VALENCIA (21-16; 52-40; 74-55)

Missione compiuta a Kaunas per i padroni di casa che vincono il match casalingo contro il Valencia e raggiungono l’ottavo posto in classifica. A due gare dalla fine conta solo vincere ma lo Zalgiris convince e dopo un inizio equilibrato già nel primo quarto flirta con la fuga, con i canestri di Taylor e Ulanovas. Il Valencia prova a tenere a bada gli avversari, tiene in parità quasi tutto il primo tempo con qualche controsorpasso ma l’ultimo minuto vale un break da 8-0 per lo Zalgiris che va negli spogliatoi sul +12, 52-40. Lo strappo del fine secondo quarto risulta decisivo perché i padroni di casa volano e nel terzo periodo allungano il vantaggio, con Brazdeikis grande protagonista. Il vantaggio dello Zalgiris va oltre i 20 punti, i canestri di Evans provano a limitare i danni ma i padroni di casa tagliano il traguardo sul 95-74 mettendo pressione al Baskonia per l’ultimo slot disponibile.

Tabellino

Zalgiris: Lekavicius 16, Brazdeikis 15, Lukosiunas 12

Valencia: Webb 18, Rivero 17, Evans 15

BAYERN MONACO 81 – 84 MONACO (22-23; 40-45; 60-57)

Vittoria di misura per il Monaco che consolida il quarto posto in classifica grazie al successo in casa del Bayern. I tedeschi sono ormai fuori dai giochi ma lottano sul parquet sin dai primi possessi e tengono la parità, andando più volte in vantaggio con Lucic e Seeley. Mike James e Loyd suonano la carica per gli ospiti e a fine primo tempo ci sono cinque punti di distacco in favore dei monegaschi, 40-45. La reazione del Bayern non manca, Lucic è assoluto protagonista ma il Monaco riesce a tenere un minimo vantaggio, con Oboko che strappa sul +8 al 34′. I padroni di casa provano a rientrare ma si fermano sulla tripla mancata di Walden allo scadere. In Baviera vincono i monegaschi 81-84 nonostante i 20 punti di Lucic. Per gli ospiti sono 28 i punti realizzati da Mike James.

Tabellino

Bayern: Lucic 20, Walden 18, Cheatham 10

Monaco: James 28, Loyd 14, Motiejunas 9

BASKONIA 92 – 69 FENERBAHCE (25-27; 38-44; 60-58)

Partita dai due volti a Vitoria dove il Baskonia soffre nei primi due quarti ma si scatena nella ripresa e va a vincere 92-69 contro il Fenerbahce, agganciando l’ottavo posto in classifica in coabitazione con lo Zalgiris. Assoluto protagonista del match Vanja Marinkovic che ne mette 35 e regala ai suoi la chance di sognare i playoff. Perché nei primi due quarti del match il Fener intimidisce i padroni di casa, Biberovic ed Edwars segnano con continuità e i turchi provano addirittura un paio di volte ad arrivare alla doppia cifra di vantaggio. Ma i sei punti di svantaggio a fine primo tempo vengono spazzati via nel terzo quarto da Giedraitis e Kotsar prima che si scateni la valanga Marinkovic. 35 sono i punti totali, ma 20 arrivano negli ultimi 10 minuti e 3 secondi di gara, dalla tripla del vantaggio 60-58 allo scadere del terzo quarto ai liberi del +21 quando manca un minuto alla vine del match. Un quarto periodo spaventoso che annichilisce il Fener e regala una speranza ai baschi.

Tabellino

Baskonia: Marinkovic 35, Thompson 13, Giedraitis 12

Fenerbahce: Motley 18, Edwards 16, Biberovic 10

ASVEL 60 – 76 STELLA ROSSA (19-17; 42-37; 53-56)

Match tra Asvel e Stella Rossa in terra francese quando non conta più nulla per la classifica con le due squadre ormai fuori dalla lotta per i playoff. Il match è equilibrato per trenta minuti, le squadre si alternano nel vantaggio con un primo quarto dove l’Asvel chiude davanti di 2, riuscendo ad allungare fino al 42-37 con Vildoza De Colo già a 14 punti, mentre dall’altra parte è Vildoza a metterne 10 nei primi venti minuti. Al rientro dalla pausa lunga la Stella Rossa ha un altro piglio, al 23′ arriva l’aggancio a quota 44 con la tripla di Markovic e gli ospiti vanno al termine del terzo periodo sul 53-56. L’Asvel si scioglie nel finale, realizza appena sette punti nel quarto finale e viene travolto dai canestri di Campazzo e Dobric per il 60-76 con cui si chiude il match.

Tabellino

Asvel: De Colo 14, Bost 11, Kahudi 11

Stella Rossa: Dobric 18, Campazzo 11, Vildoza 10