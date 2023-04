Eurolega 33ª giornata: l’Olympiacos cade a Belgrado. Real aggancio in vetta. Baskonia vittoria playoff

Il penultimo giovedi della regular season di Eurolega si completa con il k.o della capolista Olympiacos in casa della Stella Rossa. I greci vengono così raggiunti in cima alla classifica dal Real Madrid che supera in casa il Bayern Monaco. Vince sul proprio campo anche il Baskonia che rafforza le sue possibilità di playoff in vista dell’ultimo turno decisivo.

STELLA ROSSA-OLYMPIACOS 87-79 (26-30, 45-47, 65-59)

Vittoria di prestigio per la Stella Rossa che al Pionir stende la capolista Olympiacos nel suo congedo casalingo nell’Eurolega. I serbi di Ivanovic giocano un’ottima partita a dispetto di una situazione di classifica libera da ogni pressione ed esigenza di risultato. Quarto successo consecutivo per i serbi che sono trascinati da Facundo Campazo (20 punti, 8 assist, 5 recuperi) e da un ottimo John Holland (17 punti e 5/8 dal campo). Doppia cifra anche per Vildoza e Petrusev (12 punti) e Mitrovic (10). L’Olympiacos viene raggiunto in cima alla classifica e adesso per chiudere al primo posto nella regular season dovrà vincere nell’ultimo turno contro il Baskonia. Agli ateniesi non basta un Vezenkov da 16 punti e 8 rimbalzi. 15 punti e 5 assist per Walkup, 13 e 3 assist per Sloukas, 10 di Papanikolau.

REAL MADRID-BAYERN MONACO 79-67 (19-13, 40-36, 56-44)

Il Real Madrid rispetta il pronostico della vigilia, allo Wizink Center regola il Bayern Monaco e agguanta l’Olympiacos in testa in attesa di conoscere cosa farà domani il Barcellona a Milano. Partita gestita dai blancos con il Bayern che comunque non ha mai mollato ed è riuscito a contenere lo scarto per tutti i 40′ mai sopra i 15 punti. Tra i spagonoli in evidenza Mario Hezonja miglior marcatore della squadra di Mateu con 20 punti (5/10 da tre punti). Yabusele chiude con 10 punti e 4 rimbalzi, 11 punti e 5 rimbalzi di Musa. Nel Bayern si esaltano dal coro le voci di Obst (21 punti, 7/10 da tre) e Cheatham (20 punti e 8 rimbalzi).

BASKONIA-ASVEL VILLEURBANNE 120-100 (32-24, 55-51, 88-75)

Il Baskonia compie un passo importante verso i playoff. Alla Buesa Arena i baschi vincono contro il fanalino di coda Asvel Villeurbanne con una partita senza sbavature e condotta con sicurezza sin dalla palla a due iniziale. L’Asvel è comunque valido sparring partner ma nulla può davanti alla maggiore determinazione della squadra di Pennaroya che segna 65 punti nel 2°tempo e tiene così intatta la speranza di playoff. L’Asvel tiene bene nel primo tempo (chiudendo sul -4 all’intervallo) ma poi cede di schianto finendo per subire la “goleada” finale. Per il Baskonia c’è un super Darius Thomposn (23 punti, 12 assist, 4 rimbalzi e 6 falli subiti). 19 punti e 5/8 da tre punti di Giedraitis, 15 punti e 6 rimbalzi per l’estone Maik Kotsar. Per i francesi il migliore è Johah Mathew con 25 punti.