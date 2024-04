EuroLega 33ª giornata: il Barcellona ferma il Maccabi

Aria di playoff di EuroLega al Pala Blaugrana tra il Barcellona e Maccabi. I catalani di Grimau interrompono la serie positiva degli israeliani che durava da sei giornate e rafforzano la loro quarta posizione in classifica a una sola giornata dalla fine della regular season.

Bellissima partita tra due squadre in palla che si fronteggiano ognuna cercando di imporre il proprio ritmo e gioco. Il Barca conduce alla fine del primo tempo (44-43) chiuso passando attraverso un quarto iniziale di grande equilibrio (19-19). Rubio e Hernangomez guidano i padroni di casa che a inizio di terzo quarto raggiungono anche il +8 prima del 70-63 con cui arriva la chiusura del periodo.Il Maccabi si affida a Baldwin e rientra rapidamente. Con lui c’è Di Bartolomeo che segna due triple consecutive che portano i gialli di Kattash avanti 75-76. E’ il momento migliore per il Maccabi che con Nebo e Blatt prova l’allungo. Ma sul +5 (80-85) a 4′ dalla fine gli israeliani si bloccano. Vesely e Parker portano il Barca a -1 a -3 dallo stop. Il Maccabi sbaglia tanto, sanguinosa è una palla persa direttamente sulla rimessa dopo canestro subito che mette nelle condizioni Abrines di realizzare la tripla del nuovo sorpasso (87-85) a -2’38”. L’inerzia è di nuovo nelle mani degli uomini di Grimau che si presentano all’ultimo minuto avanti 89-87 dopo i canestri Vesely e Brown. A -27″ dalla fine Baldwin scrive l’ennesima parità della serata, time out per il Barca dalla cui uscita nasce la tripla di Laprovittola sul quale forse Cleveland non è impeccabile difensivamente parlando. 5″ per chiudere, il time out adesso è di Kattash che disegna l’ultimo tiro preso da Baldwin ma è una mattonata (92-89).

Con questi due punti il Barcellona è sicuro di un posto nelle prime 6 di EuroLega, il Maccabi è certo di arrivare settimo.

Fc Barcelona-Maccabi Tel Aviv 92-89 (19-19, 25-24, 26-20, 22-26)

Fc Barcelona: Da Silva 10, Vesely 17, Brizuela, Rubio 4, Kalinic 4, Satoransky 2, W.Herangomez 9, Laprovittola 15, Abrines 17, Parker 14, Nnaji, Jokubaitis. Coach: Grimau

Maccabi Tel Aviv: Cleveland 6, Webb 5, Brown 6, Baldwin 22, Sorkin, Di Bartolomeo 12, Rivero 8, Cohen, Thomasson, Nebo 14, Blatt 9, Colson 7. Coach: Kattash