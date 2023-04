EuroLega, 33ª giornata: il Partizan sbanca Monaco e conquista un posto ai playoff

Al termine di una sfida bella e ricca di parziali e controparziali il Partizan riesce a spuntarla nel Principato contro il Monaco (84-88) centrando così la qualificazione ai playoff. Nel secondo quarto i serbi prendevano in mano il match con un super Avramovic (22 punti, 14 nel solo secondo quarto), ma senza mai riuscire a chiuderlo in maniera definitiva. Grande prestazione anche per Leday (22 punti, 12 falli subiti e 13/14 in lunetta). Per il Monaco, che anche oggi si è dimostrato un osso duro nonostante qualche tensione di troppo tra coach Sasa Obradovic e Mike James, non bastano i 23 di Okobo ed i sei uomini in doppia cifra (sempre assente Moneke).

QUINTETTO MONACO: James, Ouattara, Diallo, J.Brown, Motiejunas

QUINTETTO PARTIZAN: Madar, Punter, Papapetrou, Leday, Lessort

Grande avvio del Monaco che trovava con Diallo e Ouattara punti facili in transizione costringendo ben presto Obradovic al timeout (10-1 al 3′). Il Partizan si sbloccava offensivamente con le triple di Smailagic e Papapetrou, ma in difesa faticava ad arginare la verve monegasca, in particolare del duo James-Okobo. Un break di 0-7 rimetteva, però, presto in carreggiata i serbi prima del canestro ancora di Okobo sulla sirena (22-18 al 10′).

Il secondo quarto era pressoché dominato dal Partizan su ambo i lati del campo, con Avramovic che si ergeva a grande protagonista realizzando 14 punti nel periodo e facendo letteralmente a pezzi la difesa del Roca Team (28-31 al 14′). Il Monaco faceva grande fatica a trovare la via del canestro, e così il margine ospite continuava ad aumentare grazie a Smailagic ed al solito Avramovic (35-42 al 20′).

L’intervallo non raffreddava il Partizan che colpiva con Punter e Leday, facendo sprofondare il Monaco sotto di 15 nel punteggio e anche nel nervosismo: Mike James, infatti, veniva sostituito e aveva un forte battibecco con il proprio coach (38-53 al 25′). L’uscita dal campo dell’ex Olimpia risvegliava la squadra del Principato che piazzava un mortifero break di 13-0 per tornare sul -2 grazie, in particolare, ad un rinvigorito Loyd (51-53 al 28′). Sette punti in fila di Leday ripristinavano in parte le distanze prima dell’ultima sirena (56-62 al 30′).

I serbi cercavano lo strappo decisivo con le triple di Avramovic e Papapetrou, ma non era ancora sufficiente contro un Monaco mai domo che tornava a contatto con il 6-0 firmato Hall-Okobo (68-70 al 34′). Cinque punti in fila di Nunnally ridavano margine al Partizan con la partita che non trovava padroni: la tripla di Motiejunas dall’angolo faceva esultare il pubblico di casa dando ai monegaschi il nuovo vantaggio (76-75 al 37′). Nel finale punto a punto Leday era glaciale dalla lunetta per firmare il sorpasso, poi era Punter a 17 secondi dalla sirena a realizzare la tripla che vale una stagione.

AS MONACO–PARTIZAN MOZZART BELGRADE 84-88 (22-18; 35-42; 56-62; 84-88)

MONACO: Okobo 23, J.Brown 7, Loyd 10, Blossongame, Couture n.e., Diallo 11, Motiejunas 10, Amini n.e., Ouattara 3, Strazel, Hall 10, James 10. Coach: Obradovic

PARTIZAN: Vukcevic n.e., Leday 22, Avramovic 22, Punter 8, Smailagic 12, Papapetrou 6, Exum 2, Nunnally 12, Lessort 4, Trifunovic n.e., Andjusic n.e., Madar,. Coach: Obradovic.