EuroLega, 33ª giornata: Super Olimpia Milano, Barcellona battuto al Forum

OLIMPIA MILANO 84 – 76 FC BARCELONA (18-21; 39-36; 58-48)

Si chiude la stagione casalinga dell’Olimpia in EuroLega. La squadra di Ettore Messina ospita il Barcellona e si affida all’accoppiata Melli-Napier per cominciare bene la gara al Forum. Laprovittola è in palla sin dall’inizio e inchioda il pari a quota 10 dopo metà primo quarto. Gli ospiti volano fino al +7 con la tripla di Kuric, ma Hines e Voigtmann riescono ad accorciare lo svantaggio, con il 18-21 al 10′.

La gara è piacevole, l’Olimpia riesce ad accorciare svantaggio con la coppia Datome-Hines, per il pareggio sul 25-25 al 14′. Laprovittola e Kuric sono protagonisti in fase offensiva per il Barça, ma nei padroni di casa Shields e Napier si attivano nel finale per agganciare e poi sorpassare nuovamente gli avversari. Alla pausa lunga, Milano è avanti 39-36.

Al rientro dagli spogliatoi il Barça prova a crescere d’intensità, anche perché la vittoria è l’unico risultato possibile se i catalani vogliono ancora puntare al primo posto in Regular Season. Mirotic e Laprovittola si mettono al lavoro, ma Hines e Napier confezionano un nuovo break per l’Olimpia, 49-41. Gli ospiti provano a colmare il gap con i canestri di Cory Higgins, ma Brandon Davies sale in cattedra e la tripla di Pippo Ricci regala dieci punti di vantaggio ai meneghini quando mancano dieci minuti alla fine, 58-48.

Milano non andrà ai play-off ma è una squadra di grande talento ed è capace di tenere a distanza il Barcellona, con Pangos dall’arco e Baron, +13 al 33′. I catalani non trovano il modo di ridurre il gap, nonostante la buona continuità offensiva di Kuric, mentre dall’altra parte è Shabazz Napier a mettere i canestri che tengono il distacco ben oltre la doppia cifra di vantaggio. Le ultime speranze del Barça passano dalle mani di Tobey, tre canestri consecutivi e gap ridotto sul -9 ma manca poco più di un minuto e Milano riesce a portarla a casa. Finisce 84-76, 18 punti per Napier, 11 con 6 rimbalzi per Melli. Ai catalani non bastano i 17 di Kuric.

Tabellino

Olimpia: Davies 8, Thomas, Pangos 3, Melli 11, Baron 12, Napier 18, Ricci 11, Hall, Shields 5, Hines 10, Datome 2, Voigtmann 5. Coach: E. Messina

Barcellona: Da Silva 2, Pauli, Sanli, Vesely 9, Satoransky 2, Laprovittola 12, Abrines 3, Higgins 6, Tobey 12, Kuric 17, Jokubaitis 2, Mirotic 11. Coach: S. Jasikevicius