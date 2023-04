Eurolega 34ª giornata: profumo di playoff a Tel Aviv. Il Maccabi batte il Real dopo 45′ di grande battaglia

Clima da pieno playoff alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv. Nell’epilogo di regular season sfida spettacolare tra il Maccabi e il Real Madrid che si affrontano nell’ultima giornata di stagione regolare ma sapendo di continuare la loro avventura in Eurolega nei playoff.

Ci vuole un tempo supplementare per decretare il vincitore di una partita bellissima giocata al massimo livello dalle due squadre. Dopo 45′ vince il Maccabi trascinato all’euforia della sua gente e dalla serata di grazia del suo collettivo. Vittoria dei gialli di Katash nonostante a inizio del supplementare perdano Lorenzo Brown a cui scricchiola il ginocchio destro. Fino a quel momento il naturalizzato spagnolo era stato il leader di un Maccabi sempre in grado di tenere testa al Real in una partita passata con le due squadre a darsi continue spallate.

I blancos mettono il naso avanti a inizio di prolungamento con Deck, ma il Maccabi rimane lucido trovando le giuste risposte con Baldwin e Sorkin che colleziona l’ennesimo rimbalzo difensivo degli israeliani per il vantaggio che i locali non lasceranno più. Il Real perde Hanga, anch’egli tolto dalla mischia per infortunio, e si affida a Deck. Il Maccabi trova con Hilliard la tripla del 93-90 con un minuto da giocare. L’argentino segna il -1 in entrata, Hilliard fa 2/2 ai liberi a 21″ dalla fine. Anche Musa segna entrambi i liberi per il 97-94 a 14″. Nel possesso chiave c’è un movimento di Colson che il Real interpreta come infrazione di passi ma la terna arbitrale non è di questo avviso. Proteste e tecnico alla panchina degli ospiti per il libero segnato da Di Bartolomeo. Il Real sbaglia con Hezonia e c’è Sorkin che fa enplein dalla lunetta per il 100-96 che mette il punto esclamativo sulla regular season del Maccabi in attesa di conoscere il posizionamento nella griglia dei playoff. Il Real sconfitto ma anche in caso di vittoria non sarebbe arrivato il primo posto visto il contemporaneo successo dell’Olympiacos. Anche con la numero 2 del seed gli spagnoli possono far paura a chiunque.

Maccabi Playtika Tel Aviv-Real Madrid 100-96 (16-18, 37-42, 65-62, 86-86)

Maccabi Playtika Tel Aviv: Brown 22, Baldwin 11. Martin 7. Menco n,e. Sorkin 10, Di Bartolomeo 7, Hilliard 10, Cohen 4, Braimoh, Nebo 15, Ziv n,e,, Colson 14. Coach: Katash

Real Madrid: Causeur, Randolph n.e, Fernandez 3, Abalde n.e., Hanga, Hezonja 15, Rodriguez 8, Deck 16, Cornelie 2, Tavares 5, Yabusele 25, Musa 20. Coach: Metu