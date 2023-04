EuroLega, 34ª giornata: Zalgiris Kaunas, il miracolo Playoffs è verità! Il Bayern gioca una grande partita ma i lituani esultano nel finale

Zalgiris Kaunas padrona del proprio destino in EuroLega. Con una vittoria sarà ai Playoffs di EuroLega e il Baskonia eliminato, in caso di sconfitta saranno i baschi ad esultare.

QUINTETTO FC BAYERN MUNICH: Walden, Obst, Lucic, Bonga, Cheatham.

QUINTETTO ZALGIRIS KAUNAS: Taylor, Brazdeikis, Smits, Ulanovas, Butkevicius.

Il Bayern in questa serata dimostra di non voler “regalare” nulla ai lituani e gioca un ottimo primo tempo. Walden è caldissimo, in particolare nel finale di primo tempo con dei canestri molto importanti che valgono il vantaggio bavarese. I lituani, accusano forse un pò di pressione, ma hanno in Smits un riferimento, ben aiutato dal veterano Lekavicius. Dopo 20 minuti di gioco comanda il Bayern di 4 lunghezze, per la delusione dei tanti lituani giunti in terra tedesca.

Zalgiris fans are rocking in Audi Dome! pic.twitter.com/q2wW1T5csQ — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) April 14, 2023

Nel terzo quarto, lo Zalgiris Kaunas mette la marcia superiore e aumenta il ritmo. I lituani sorpassano e provano la fuga ma il Bayern regge. Oltre allo scatenato Smits, da segnalare un ottimo Brazdeikis bravo a trovarsi punti e responsabilità. Lo Zalgiris Kaunas è a +4 a 10 minuti dal termine, per il sogno Playoffs sempre più vicino.

L’ultimo quarto è “drammatico” e molto spettacolare con le due squadre che si sorpassano a vicenda e con lo Zalgiris che gioca con un grande cuore, ma grande onore anche al Bayern e a come sta finendo la stagione nonostante non ci siano più obbiettivi europei. La palla nel finale pesa, ma il cuore e la volontà dello Zalgiris è più grande della “paura” di non farcela. Ulanovas, Dimsa, e soprattutto Lekavicius sono importantissimi nel finale. Il Bayern non molla mai e ritorna anche a -1 con una serie di scellerate palle perse dei lituani. Lekavicius dalla lunetta però è glaciale e fa 2 su 2. Walden a 10 secondi dal termine fa anche lui 2 su 2, per il +1 Zalgiris. Che finale! Lo Zalgiris torna in lunetta con Ulanovas e il 2 su 2 questa volta è decisivo! LO ZALGIRIS É AI PLAYOFFS!

FC BAYERN MUNICH – ZALGIRIS KAUNAS 80-83 (18-19, 20-15, 9-17, 33-32)

MVP BasketInside: L. Lekavicius

FC BAYERN MUNICH: Walden 14, Obst 12, Lucic 10, Weiler-Babb 8, Winston 8, Cheatham 7, Jaramaz 7, Bonga 6, Giffey 6, Gillespie 2, Zipser.

ZALGIRIS KAUNAS: Lekavicius 20, Smits 16, Ulanovas 12, Dimsa 10, Brazdeikis 9, Birutis 7, Taylor 5, Butkevicius 4, Hayes, Lukosiunas, Polonara.