Eurolega 3a giornata: Tris del Valencia, prima vittoria per il Monaco

Le vittorie del Monaco e Valencia completano il mercoledì del primo double round di Eurolega. Il Monaco sorride per la prima volta in Europa andando a violare il campo della Crvena Zvezda, mentre il Valencia completa il tris di vittorie e resta in testa alla classifica a punteggio pieno

Il Monaco sbanca la Stark Arena di Belgrado e coglie così la sua prima vittoria in Eurolega. Stella Rossa al tappeto dopo una gara molto combattuta dove i francesi si sono dimostrati più intensi e capaci di resistere alle spallate dei serbi che trovano così il loro primo stop interno in Europa. Nella serata dell’esordio con i monegaschi di Kembra Walker a mettere la firma sulla vittoria della squadra di Sasa Obradovic è Mike James che chiude in doppia-doppia (18 punti e 11 assist) ed è autore dei canestri fondamentali per il successo. Con James in evidenza anche Diallo (12 e 8 rimbalzi), doppia cifra anche per Okobo e Brown (11 a testa). Nella Crvena Cvezda spiccano ma non sono sufficienti i 20 punti di Giedraitis e i 15 di Nedovic. Giusta attesa per il debutto di Kemba Walker che bagna il suo esordio in Eurolega con 2 punti (entrambi ai liberi) in 10′ di impiego. Il Monaco toglie lo zero dalla classifica e vede con fiducia il prossimo turno in programma venerdi in casa contro l’Alba. Impegno al PalaDozza per la Stella Rossa contro la Virtus Bologna

CRVENA ZVEZDA: Lazarevic, Teodosic 3, Hanga 5, Davidovac 3, Mitrovic 6, Simonovic 6, Napier 7, Tobey, Bolomboy 11, Ilic, Nedovic 15, Giedraitis 20. All.Ivanovic

MONACO: Okobo 11, Blossomgame, Brown 11, Diallo 12, Cornelie 5, Jaiteh, Walker 2. Motiejunas 9, Tarpey n.e, Ouattara 6, Hall 8, James 18. All.Obradovic

Terza vittoria in Eurolega per il Valencia di Alex Mumbru che sfrutta alla perfezione il triplo turno casalingo iniziale. Dopo Monaco e Fenerbahce al Pabellon Fuente De San Luis cade anche il Maccabi che è costretto a inseguire i frizzanti padroni di casa che vincono di squadra portando 11 giocatori a referto con Inglis, Claver e Brandon Davies in doppia cifra. Il Maccabi perde nonostante i 20 punti di Colson. 13 di Lorenzo Brown. Giovedi il Valencia lascia finalmente casa e affronterà la prima trasferta misurandosi sul campo dell’Efes. Il Maccabi ancora fuori casa nel match di Atene contro il Panathinaikos.

VALENCIA: Claver 10, Puerto 7, Reuvers 6, Pradilla 6, Jones 8, Ferrando 3, Inglis 11, Jovic 7, Toure 4, Robertson 3, Davies 10, Mari. All.Mumbru

MACCABI: Cleveland 5, Webb 9, Brown 13, Menco n.e., Sorkin, Dibartolomeo, Rivero 5, Cohen 7, Nebo 4, Blatt 3, Colson 20. All.Kattash