EuroLega, 4ª giornata: La Virtus Bologna domina, rischia di subire la clamorosa rimonta, ma vince sulla Stella Rossa al Paladozza

Virtus e Stella Rossa si scontrano nella seconda partita della settimana del doppio turno in EuroLega. La Virtus vuole fare su 2 su 2 dopo aver battuto l’Alba mentre la Stella Rossa cerca riscossa dopo il KO casalingo con Monaco.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Belinelli, Dobric, Shengelia, Dunston

QUINTETTO CRVENA ZVEZDA: Napier, Giedraitis, Ilic, Davidovac, Bolomboy.

Parte bene la Virtus Segafredo Bologna che attacca bene e trova ritmo con le triple di Marco Belinelli. L’ex NBA si dimostra subito caldissimo al tiro e la Stella Rossa sbanda in questo inizio. I serbi però reagiscono e grande merito è di Joel Bolomboy che con la sua energia e i suoi rimbalzi d’attacco crea extrapossessi per la squadra di Belgrado. Ma la reazione dei serbi è un exploit. La Virtus gioca bene, ha in Shengelia uno degli uomini più in forma d’Europa e dalla panchina una super energia da parte di Pajola. Sono proprio i 6 punti dell’azzurro che fanno volare i padroni di casa oltre la doppia cifra di vantaggio. +11 Virtus.

Il rientro in campo della Stella Rossa è completamente differente e merito è di Milos Teodosic. Il grande ex di turno illumina l’attacco serbo, in netta difficoltà sin qui, nonostante qualche evidente difficoltà nella metà campo difensiva. Va a fiammate la partita e quando la Stella Rossa sembra tornata vicina, la Virtus piazza un altro parziale. Shengelia gioca da MVP, impatto per Cordinier dalla panchina ma soprattutto per Iffe Lundberg che segna con la sua tripla il nuovo +12. La Stella Rossa è un continuo alto e basso, più quest’ultimo con preoccupanti blackout difensivi. È un rimbalzo in attacco di Mickey, su ennesima distrazione a rimbalzo dei serbi, che vale il +11 Virtus all’intervallo.

Altro tentativo di rimonta dei serbi e altra spallata importante di reazione della Virtus che dimostra di essere una squadra tosta e dura in questa EuroLega. La Stella Rossa ha poco dalle sue stelle che litigano dal canestro e si aggrappa alla classe operaia come Mitrovic e Hanga ma che non è ovviamente sufficiente. Shengelia e Belinelli continuano il loro lavoro in ufficio trovando punti e soluzioni per il nuovo +15 Virtus. Il finale di quarto è però un preoccupante “rilasso” da parte dei padroni di casa che concedono prima due triple a Giedraitis e un layup sulla sirena a Napier che vale il -7 e che soprattutto restituisce speranze di rimonta agli uomini di Ivanovic.

Shabazz Napier e Mitrovic non ne vogliono sapere di mollare e continuano a cercare e trovare soluzioni, sfruttando come in precedenza una Virtus abbastanza rilassata dopo aver raggiunto un vantaggio importante in doppia cifra. Banchi chiede ai suoi più concentrazione e determinazione, sfruttando il bonus già toccato dei serbi. La Stella Rossa ci crede sempre di più, per una rimonta che sarebbe folle, e che si avvicina con la tripla del -4 di Teodosic a 1.30 dal termine. Layup importante di Shengelia ma nel capovolgimento di fronte commette un banale antisportivo su Napier. L’ex Olimpia segna i 2 liberi ma butta una rimessa in modo banalissimo che consegna 2 comodi liberi di Cordinier. Napier segna una super tripla per il nuovo -3. Pajola fa 2 su 2, Napier risponde immediatamente ma Cordinier schiaccia e mette il punto esclamativo sulla terza vittoria in EuroLega della Virtus Bologna.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA – CRVENA ZVEZDA 85-79 (26-15, 18-18, 18-22, 23-24)

MVP BasketInside: T.Shengelia

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Shengelia 19, Belinelli 15, Mickey 13, Cordinier 11, Lundberg 10, Pajola 10, Hackett 4, Dobric 2, Dunston 1, Smith.

CRVENA ZVEZDA: Napier 23, Mitrovic 14, Hanga 11, Bolomboy 8, Giedraitis 6, Teodosic 5, Davidovac 4, Lazic 4, Nedovic 3, Simonovic 1.