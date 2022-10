EuroLega, 4ª giornata: l’Olympiacos sbanca Vitoria, l’Efes ferma l’Alba. Monaco super a Oaka. Real regola la Stella Rossa

Quattro sfide chiudono la 4a giornata di Eurolega e il primo doppio turno settimanale. Fenerbahce e Olympiacos rimangono le uniche imbattute con Alba e Baskonia che conoscono l’onta della prima sconfitta stagionale.

Anadolu Efes Istanbul-Alba Berlin 78-74 (22-23, 19-14, 17-23, 20-14)

Prima sconfitta in Eurolega per l’Alba Berlino che prova fino in fondo a fare il colpo in casa dell’Efes ma alla fine deve cedere sotto i colpi di Clyburn e compagni che interrompono la ministriscia negativa di due sconfitte consecutive. Gran bella partita quella giocata alla Sinan Erdem Sports Hall con le due squadre a viaggiare in costante contatto. L’Alba tira bene da tre punti (11/27 alla fine) e conduce di un punto al 10′. L’Efes si aggiusta in difesa e arriva all’intervallo in vantaggio 41-37 ma quella che esce dagli spogliatoi è un Alba Berlino intensa e arrembante capace di condurre 58-60 al 30′. L’ultimo periodo è ancor più livellato. L’Efes tiene il vantaggio e riesce a gestirlo fino alla fine consapevole di aver battuto una delle migliori squadre di questo inizio di torneo. Per i campioni in carica 20 punti e 11 assist di Micic, 16 e 11 rimbalzi di Clyburn. Tra i tedeschi ancora in evidenza Tamir Blatt (15 punti con 5/8 da tre), 15 con 6/7 dal tiro per Zoosman, 8 punti in 21′ per Gabriele Procida.



Panathinaikos Athens-AS Monaco 80-83 (13-29, 21-11, 25-20, 21-23)

Il Monaco centra la 3a vittoria in 4 uscite di Eurolega e dopo Bologna espugna anche Atene, casa del Panathinaikos che al contrario rimedia il terzo k.o. continentale. I francesi partono forte trovando fluidità offensiva per il +16 al 10′ (13-29). Il Pana non si scoraggia e recupera subito lo scarto con un buon secondo quarto chiudendo al 20′ sul 34-40. Nella ripresa c’è una buona partenza dei verdi locali che riemergono ulteriormente fino al -1 (59-60) del 30′. Gara vibrante nell’ultimo quarto decisa dal finale dai liberi di Loyd per il definitivo 80-83 in favore dei francesi. Per il Monaco c’è un ottimo Mike James da 27 punti e 9/16 al tiro. 13 di Okobo, 10 di Brown. Per il Pana 28 punti e 6 rimbalzi di Derrick Williams

Cazoo Baskonia Vitoria Gasteiz-Olympiacos 92-97 (16-32, 31-10, 27-23, 18-32)

Primo e ultimo quarto da 34-64 e l’Olympiacos firma il poker in Eurolega passando sul campo del Baskonia nello scontro tra due delle squadre finora imbattute. Alla Buesa Arena una partita sulle montagne russe con un primo quarto di marca greca, la pronta replica dei baschi e poi ancora una parte conclusiva caratterizzata dalla verve ellenica. Vezenkhov e Sloukas (26 e 20 punti a testa) guidano subito l’Olympiacos che doppia i padroni di casa nel primo quarto chiuso sul 16-32. Sembra tutto facile ma nel secondo segmento di partita c’è la reazione del Baskonia che piazza un controbreak di 31-10 per il 47-42 dell’intervallo. La partita cambia del tutto nella ripresa con gli spagnoli avanti al 30′ 74-65 e tutta l’inerzia in mano. Ma gli ospiti decidono di rimanere a bordo della partita e riprendono a difendere a colpire il canestro avversario. Parziale di 32-18 nell’ultimo quarto e sorpasso per Sloukas e soci che alla fine conducono in porto la gara con il +5 finale festeggiando il doppio turno giocato in Spagna con due grandi vittorie. Oltre al suo play e centro l’Olympiacos porta McKissic in doppia cfria (12) così come Larentzakis (11). Nel Baskonia, 16 di Kotsar, 15 di Sedekerskis.

Real Madrid-Crvena Zvezda 72-56 (25-10, 14-16, 15-14, 18-12)

Il Real si riprende dal k.o interno contro l’Olympiacos e centra la seconda vittoria in Eurolega piegando sul suo campo la Stella Rossa. Gara sempre condotta dai blancos che arrivano al suono della prima sirena con 15 lunghezze di vantaggio. I serbi cercano una reazione ma il divario rimane invariato a metà corsa (39-26). Nella ripresa cambia poco, la Stella va a sprazzi e il Real riesce ancora a gestire la situazione per il 54-44 del 30′. Nell’ultimo quarto la Stella Rossa ha un guizzo che la riporta a -4. Ma è solo un attimo. Il Real riesce a riassestarsi e a rispondere per le rime riportando il proprio vantaggio sulla doppia cifra e chiudendo in scioltezza per il 72-56. Nel Real in quattro finiscono in doppia cifra (Musa, Deck, Yabusele, Tavares). Nella Stella brilla l’ex Milano Bentil con 17 punti.