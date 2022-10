EuroLega, 5ª giornata – Impresa del Monaco ad Atene. Vittorie per Maccabi, Valencia e Partizan

Nella serata della Virtus Segafredo Bologna si esalta anche il Monaco che ferma l’Olympiacos e lo raggiunge in testa. Con quattro vittorie c’è anche il Maccabi che regola lo Zalgiris. Il Partizan si conferma alla Stark Arena, vince in casa anche il Valencia che schianta l’Alba Berlino.

Olympiacos-AS Monaco 76-81 (16-17, 21-16, 14-23, 25-25)

Un lampo nel terzo quarto in favore del Monaco, rompe l’equilibrio della sfida di Atene e costringe l’Olympiacos alla prima sconfitta in Eurolega dopo quattro vittorie di fila. I francesi sono trascinati dai 43 punti del duo Okobo-James capaci di mettere alle corde una delle migliori formazioni viste finora in Europa. Il Monaco conduce 17-16 al 10′, nel secondo quarto c’è il miglior Olympiacos della serata con la squadra di Bartzokas avanti 37-33 all’intervallo. Nella ripresa ecco subito il break che deciderà l’incontro. 23-14 per il Monaco che si presenta con 5 punti alle soglie dell’ultimo quarto, lo stesso scarto che separerà le due squadre al termine dell’incontro con il Monaco che tira 10/24 da tre punti, contro il 9/27 dei greci, e vince anche la gara a rimbalzo (34-28) ottenendo la 3a vittoria in trasferta.

Olympiacos: Walkup 10, Canaan 5, Lountzis n.e, Larentzakis 5, Fall 5, Sloukas 10, Vezenkov 13, Papanikolau, Bolomboy 10, Peters 3, Black n.e., McKissic 15. Coach Bartzokas

AS Monaco: Brown 9, Okobo 23, Loyd 10, Blossomgame, Makoundou n.e, Diallo 6, Moerman 3, Motiejunas 6, Ouattara, Strazel n.e. Hall 4, James 20. Coach Obradovic

Maccabi Playtika Tel Aviv-Panathinaikos 85-74 (20-17, 27-23, 22-17, 16-15)

Anche il Maccabi fa poker nel suo inizio di Eurolega. 4a vittoria, tutte arrivate in casa, per la squadra di coach Kattash che con una gara regolare e senza strafare gestisce le sterili contromosse del Panathinaikos che incombe nel suo 4°stop europeo, il terzo di fila. Maccabi avanti nel primo tempo ma il Pana è a contatto. 20-17 al 10′ e 47-40 a metà partita. Nel terzo quarto i gialli israeliani tengono il pallino del gioco in mano pur con un vantaggio mai sopra la doppia cifra. Al 30′ il Maccabi conduce 71-60 e riesce a condurre la gara in porto proseguendo la sua gara autorevole fino al definitivo 85-74. Lorenzo Brown realizza 22 punti (9/13 dal campo) e aggiunge 6 rimbalzi e 9 assist alla sua partita da vero MVP. Nel Panathinaikos, 17 punti (4/7 da tre) per Derrick Williams.

Maccabi Playtika Tel Aviv: Adams 4, Brown 22, Baldwin 14, Martin 2, Menco, Sorkin 2, Di Bartolomeo 7, Cohen, Hollins 5, Poythress 8, Nebo 13, Colson 8. Coach: Kattash

Panathinaikos: P.Kalaitzakis 5, Wolters 4, Lee 6, Papagiannis 11, Bochoridis 3, Williams 17, Andrews n.e., Kalaitzakis G n.e.., Ponitka 12, Grigonis 9, Mantzoukas 3, Gudaitis 4. Coach: Radonijc



Partizan Belgrade-Zalgiris Kaunas 87-76 (20-22, 24-14, 16-21, 27-19)

Il Partizan concede il bis e nella sua Stark Arena batte lo Zalgiris regalandosi la 2a vittoria di fila. La squadra di Obradovic tiene sempre il vantaggio, cerca la fuga a inizio di ripresa toccando il +10 ma non riesce a chiudere i conti. I lituani riducono integralmente lo svantaggio fino alla parità di inizio ultimo quarto (60-60). Ma poi sono ancora i padroni di casa ad allungare e prendersi i due punti in classifica con il 27-19 di parziale che scrive 87-76 sul risultato finale. Protagonista dell’incontro è Kevin Punter con i suoi 26 punti (10/14 dal campo). 16 punti e 9 assist per Keenan Evans nello Zalgiris finora sempre sconfitto in trasferta nei tre viaggi lontano da Kaunas.

Partizan: Vukcevic, Leday 10, Koprivica, Punter 26, Papapetrou 4, Exum 11, Nunnally 10, Glas, Lessort 10, Trifunovic 3, Andjusic 8, Madar 5. Coach: Obradovic

Zalgiris Kaunas: Evans 16, Lekavicius 8, Hayes 7, Kalnietis, Smits 11, Birutis 2, Lukosiunas, Brazdeikis 10, Dimsa, Cavanaugh 8, Butkevicius 7, Ulanovas 7. Coach Maksuytis



Valencia Basket-Alba Berlin 87-73 (23-20, 27-19, 22-16, 15-18)

Il Valencia coglie il primo successo a La Fonteta battendo l’Alba che becca il secondo stop di fila dopo il tris di successi iniziali. I spagnoli aumentano il ritmo progressivamente nel corso dei 40′ e per i tedeschi non c’è scampo. Chris Jones realizza 20 punti ed è il migliore dei locali che chiudono il primo tempo sul 50-39 dopo il 23-20 del 10′. Nel terzo quarto il divario si amplifica fino al suo massimo (64-49 al 25′). Il Valencia controlla e l’Alba può soltanto contenere lo scarto nell’ultima frazione.

Valencia: Claver 7, Puerto 6, Prepelic 3, Pradilla 2, Webb 3, Lopez Arostegui 7, Jones 20, Van Rossom 6, Radebaugh 5, Dubljevic 16, Jimenez, Alexander 12.

Alba: Procida 9, Machowski, Delow 6, Wetzell 2, Schulte, Olinde 15, Koumadje 15, Rapieque, Sikma 5, Lammers 9, Blatt 6, Zoosman 6