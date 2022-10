EuroLega, 5ª giornata – La Stella Rossa tiene a zero il Bayern. L’Asvel domina il Baskonia

Nella serata del derby turcom che lancia in testa alla classifica da solo il Fenerbahce, e della sfida del Palau BlauGrana che mette alle corte l’Olimpia Milano, ci sono altre due sfide che completano il 5°turno di Eurolega. Vittoria della Stella Rossa che lascia da solo in fondo alla classifica a zero punti il Bayern Monaco, vince anche l’Asvel Villeurbanne contro il Baskonia che manca l’aggancio al 2°posto.

Stella Rossa-Bayern Monaco 78-72 (28-17, 16-26, 21-14, 13-15)

La Stella Rossa vince la sfida tra le uniche due squadre senza vittorie dopo 4 turni di Eurolega. Vincono i serbi di coach Jovanovic lasciando a zero il Bayern di Trinchieri incapace di reagire allo strappo decisivo arrivato negli ultimo quarto di gara. La Stella Rossa beneficia dei 20 punti di Luca Vildoza che tira con il 50% da tre punti (4/8) ergendosi a leader dei padroni di casa che hanno anche Bentil in doppia cifra (12 punti e 13 rimbalzi). Nel Bayern ancora sconfitto c’è Cassius Winston che chiude a 18 punti in una serata dove i bavaresi hanno brutte percentuali al tiro (7/31 da tre) e perdono la sfida a rimbalzo.

Stella Rossa: Holland 2, Vildoza 20, Lazarevic 4, Mitrovic 2, Lazic, Martin 9, Dobric 12, Ivanovic, Nedovic 11, Markovic, Petrusev 6, Bentil 12. Coach: Jovanovic

Bayern Monaco: Weiler-Babb 6, Walden 6, Winston 18, Bonga, Jaramaz 4, Lucic 12, Obst, Zipser 6, Wimberg, Harris 10, Rubit 8, Gillespie 2. Coach: Trinchieri

LDLC Asvel Villeurbanne-Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz (24-10, 24-10, 25-22, 14-9)

L’Asvel fa la voce grossa nel confronto dell’Astroballe contro il Baskonia e gli uomini di Parker centrano il primo successo casalingo, secondo in totale, della loro Eurolega. I baschi subiscono sin dal primo quarto con li francesi avanti ben presto in doppia cifra fino al 24-10 del 10′. Copia e incolla nel secondo quarto con un simmetrico 24-10 per il 48-20 dell’intervallo che mette già ben in chiaro le cose. Nella ripresa il Baskonia cerca di riprendersi e di entrare in una partita mai iniziata. L’Asvel gestisce il comodo vantaggio e mantiene sostanzialmente le distanze. Al 30′ lo score dice 73-44 e lancia gli ultimi 10′ utili solo a determinare il finale che recita 87-61 per i padroni di casa transalpini.

LDLC Asvel Villeurbanne: Mathews 13, Polite, Noua 9, Kahudi 6, Tyus, Risacher 5, De Colo 7, Fall 11, Lighty 11, Obasohan 13, Jackson-Cartwright 2, Pons 2. Coach: Parker

Cazoo Baskonia Vitoria-Gasteiz: Howard 5, Raieste, Henry 5, Sedekerskis 6, Marinkovic, Diez, Thompson 11, Kotsar 8, Costello 8, Giedraitis 14, Hommes 4, Kurucs. Coach: Pennaroya