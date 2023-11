Eurolega 7ª giornata: Virtus Bologna senza scampo a Madrid. Il Real vince e resta a punteggio pieno

Nessun miracolo al Wizink Center per la Virtus Segafredo Bologna in EuroLega. Il Real Madrid impiega poco più di un quarto a prendere le misure alle V Nere che si sciolgono nel secondo quarto davanti alla potenza dei padroni di casa che rimangono così in testa all’Eurolega e a punteggio pieno dimostrando la loro qualità forse al momento insuperabile in Europa.

QUINTETTO REAL MADRID: Campazzo, Musa, Causeur, Deck, Tavares.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Pajola, Belinelli, Cordinier, Shengelia, Dunston.

La Virtus parte molto bene e comanda le operazioni arrivando sul 9-15 con Cordinier e Belinelli. Il Real trova le risposte andando da Tavares e firma il primo vantaggio sul 16-15. La gara vive con le due squadre a contatto e la Virtus a condurre al suono della prima sirena dopo uno 0-4 firmato da Shengelia e Hackett per il 26-27.

Nel secondo quarto ecco il Real alzare il volume e iniziano i grattacapi per la Virtus. Dal 26-29 per i bianconeri c’è un parziale di 18-2 per i blancos con Bologna che segnerà appena due liberi nei primi 7’ e mezzo. Il primo canestro dal campo della Segafredo nel periodo è di Dunston a -1’44” da metà gara. Musa porta il Real sul +18 (51-33) con la Virtus che regala troppi palloni (alla fine 18 perse) e segna con il contagocce. L’intervallo arriva sul 53-37 dopo l’impietoso 27-10 dei secondi 10’ di gara.

Si rientra in campo e la gara ritorna livellata e tutto gioca a favore degli spagnoli che gestiscono il vantaggio senza particolari problemi contro una Virtus che tiene il campo ma non accorcia le distanze. Al 30’ il punteggio dice 68-51 e regala alla partita un ultima frazione dove la Virtus illude per un attimo, almeno a livello numerico, andando sul -12 (70-58) ma poi le triple di Yabusele e Causeur risistemano subito le cose. Il margine si assesta sui 15-18 punti di scarto e tutto è ormai definito. Finale 100-74 per il Real che ha Facundo Campazzo in doppia doppia (18 e 11 assist) 17 e 7 rimbalzi di Tavares, 16 di Yabusele, 11 con ¾ da tre per Deck. La Virtus tira male da tre punti (4/25) con Belinelli e Shengelia gli unici a chiudere in doppia cifra in questa serata da dimenticare di EuroLega.

REAL MADRID-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 100-74 (26-27, 27-10, 15-14, 32-23 )

REAL MADRID: Causeur 10, Fernandez 1, Abalde, Campazzo 18, Hezonja 9, Rodriguez 1, Deck 11, Poirier 5, Tavares 17, Llull 2, Yabusele 16, Musa 10. Coach: Mateo.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Cordinier 7, Loundberg, Belinelli 15, Pajola 2, Smith 7, Dobric 5, Cacok n.e., Shengelia 12, Hackett 5, Mickey 8, Dunston 9, Abass. Coach: Banchi