EuroLega, 9ª giornata: Real Madrid tritatutto, Monaco asfaltato! Maccabi rimonta il Fenerbahçe, Peters trascina l’Olympiacos

Non solo Olimpia Milano in campo in questo nona giornata di EuroLega, ma altre 3 partite molto importanti.

MACCABI TEL-AVIV – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 78-73 (21-28, 17-18, 18-11, 22-16)

Rimonta vincente del Maccabi Tel Aviv, che tra le porte chiuse del Pionir, rimonta un Fenerbahçe che è ancora costretto a fare a meno di pedine importanti del proprio roster per infortunio. Un super Biberovic non basta per Coach Itoudis, il quale ha anche una prestazione di qualità da parte del duo Wilbekin-Hayes ma poco altro. Deludono i due big man Motley e Papagiannis mentre per il Maccabi è fondamentale la partita di Brown e Colson. Quest’ultimo registra una doppia doppia da 13 punti e 14 rimbalzi, sempre più pedina fondamentale di questo Maccabi. Da segnalare il rientro positivo per Wade Baldwin. Terminano le energie nel finale per i turchi e il Maccabi si aggiudica la vittoria.

MACCABI TEL AVIV: Brown 18, Colson 13 (14 rimbalzi), Baldwin 12, Webb III 10, Rivero 7, Sorkin 6, Cleveland 4, Nebo 4, Blatt 2, Cohen 2, DiBartolomeo.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Biberovic 18, Wilbekin 18, Hayes 16, Dorsey 7, Madar 7, Motley 6, Sestina 1, Hazer, Papagiannis.

OLYMPIACOS PIRAEUS – CRVENA ZVEZDA 88-83 (20-23, 25-21, 19-9, 24-30)

Alec Peters si traveste da Sasha Vezenkov, confermando un grande inizio di stagione per lui, ed è il netto MVP di questo Olympiacos che vince la seconda partita consecutiva in EuroLega. 28 punti per l’ex Baskonia, 4 triple segnate e un ruolo cruciale per Coach Bartzokas. Da segnalare il dominio sotto canestro di Fall, sfruttando il tanto spazio a disposizione per l’assenza di Milutinov, registra una doppia doppia da 14+14. La Stella Rossa, senza Napier, ha un gran Nedovic ben supportato da Teodosic ma è fatale il terzo quarto da soli 9 punti segnati per la squadra di Belgrado.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Peters 28, Canaan 15, Fall 14 (14 rimbalzi), Papanikolaou 11, Larentzakis 7, Walkup 6, Lountzis 3, Brazdeikis 2, Sikma 2.

CRVENA ZVEZDA: Nedovic 26, Teodosic 15, Yago 9, Mitrovic 8, Bolomboy 7, Tobey 7, Giedraitis 6, Davidovac 5, Ilic, Lazarevic.

REAL MADRID – AS MONACO 91-73 (30-20, 23-19, 27-11, 11-23)

Semplicemente pauroso questo Real Madrid. 19-0 recita il record dei madrileni tra EuroLega e ACB, per una macchina da guerra che sembra non avere rivali al momento. Il Monaco, contendente ad arrivare alle F4 e al titolo di EuroLega, è spazzato via senza pietà in una partita che il Real Madrid ha toccato anche +30 per rallentare nel finale. Tanti protagonisti per il Madrid, da Musa a Llull passando per i due big man Tavares e Poirier. La lunghezza e la qualità del roster del Real Madrid fa paura e questo è un ennesimo avviso lanciato ai rivali di EuroLega.

REAL MADRID: Musa 21, Llull 14, Campazzo 12, Poirier 12 (11 rimbalzi), Tavares 12, Causeur 7, Deck 7, Fernandez 3, Yabusele 3, Hezonja, Rodriguez.

AS MONACO: Motiejunas 14, James 13, Brown 9, Cornelie 8, Hall 8, Okobo 6, Blossomgame 4, Diallo 4, Tarpey 3, Loyd 2, Walker 2.