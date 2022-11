Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League (1-4 novembre): il programma su Eleven Sports

In attesa della finestra di qualificazione al Mondiale e del doppio impegno dell’Italbasket contro Spagna (11 novembre) e Georgia (14 novembre), le competizioni europee per club riservano altre sfide di assoluto livello, tutte da vivere su Eleven Sports.

Anche questa settimana 20 partite in diretta tra Eurolega, Eurocup e Basketball Champions League, 7 delle quali con commento in italiano. Il piatto forte è rappresentato senza ombra di dubbio da Olimpia Milano-Real Madrid: giovedì 3 novembre, dalle 20.30, la squadra di Ettore Messina cercherà di riprendere il cammino dopo la larga sconfitta maturata la scorsa settimana contro l’altra corazzata spagnola, il Barcellona. Stavolta di fronte ci saranno i vice campioni d’Europa in carica guidati da coach Chus Mateo, in quello che sarà anche un incrocio col grande ex, il Chacho Rodriguez, tornato in estate proprio ai blancos dopo l’esperienza triennale con l’Olimpia. Nella 6^ giornata scenderà ovviamente sul parquet anche la Virtus Bologna, reduce dal grande successo nell’ultimo turno proprio contro il Real: gli uomini di Scariolo ospiteranno al PalaDozza i francesi dell’ASVEL Lyon-Villeurbanne (giovedì alle 21), tra le cui fila militano giocatori del calibro di Nando De Colo e Youssoupha Fall. Tra gli altri match spicca sicuramente Barcellona-Fenerbahçe (giovedì alle 20.30), che sarà soprattutto la partita di Jan Vesely, trasferitosi recentemente dal club turco alla squadra di Jasikevicius.

Prosegue il viaggio europeo anche per le tre italiane impegnate in Eurocup. Nel 4° turno Brescia, reduce dalla cocente sconfitta in campionato contro Pesaro, ospiterà i francesi del Bourg en Bresse, che al momento guidano il gruppo A. Impegno casalingo anche per l’Umana Reyer Venezia: al Taliercio arriva l’Olimpia Lubiana, che invece ha subito tre sconfitte in altrettante partite. Trasferta israeliana invece per Trento, che fa visita all’Hapoel Tel Aviv per cercare il primo successo stagionale europeo. Anche la Dinamo Sassari andrà a caccia della prima gioia nella Basketball Champions League: nella 3^ giornata la squadra di Piero Bucchi cercherà gloria in terra francese contro il Bourgogne Dijon.



Calendario 6^ giornata di Eurolega (3-4 novembre)



giovedì 3 novembre:



20.15 – Baskonia – Maccabi Tel Aviv | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Bayern Monaco – Anadolu Efes | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Olimpia Milano – Real Madrid | Telecronaca di Matteo Gandini e Paolo Lepore

20.30 – Panathinaikos – Partizan Belgrado | Telecronaca in lingua originale

venerdì 4 novembre:



19.00 – Zalgiris Kaunas – Alba Berlino | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Olympiacos – Valencia | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Barcellona – Fenerbahçe | Telecronaca di Mirko Fusi

21.00 – Virtus Bologna – ASVEL Lyon-Villeurbanne | Telecronaca di Mino Taveri21.00 – Monaco – Stella Rossa | Telecronaca in lingua originale

Calendario 4^ giornata di Eurocup (1-2 novembre)



martedì 1 novembre:



18.30 – Promitheas Patrasso – Hamburg Towers | Telecronaca in lingua originale

20.00 – Slask Wroclaw – Turk Telekom Ankara | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Brescia – JL Bourg en Bresse | Telecronaca di Sandro Pugliese

20.30 – London Lions – Buducnost | Telecronaca in lingua originale



mercoledì 2 novembre:

18.00 – Lietkabelis Panevezys – U-BT Cluj-Napoca | Telecronaca in lingua originale

18.00 – Bursaspor – Ratiopharm Ulm | Telecronaca in lingua originale

18.45 – Hapoel Tel Aviv – Trento | Telecronaca di Sandro Pugliese20.15 – Venezia – Olimpia Lubiana | Telecronaca di Marco Barzizza

20.15 – Joventut Badalona – Prometey Slobozhanske | Telecronaca in lingua originale

20.30 – Paris Basketball – Gran Canaria | Telecronaca in lingua originale