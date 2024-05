EuroLega, F4 – SF: Jerian Grant, un dominante Mathias Lessort e tanta grinta. Il Panathinaikos batte il Fenerbahçe e vola in Finale

EuroLega che arriva al momento clou della stagione ovvero quella Final Four tanto attesa e cercata dalle quattro squadre presenti. Aprono la Final Four di EuroLega Panathinaikos e Fenerbahçe Beko Istanbul nella prima semifinale, moto incerta ed equilibrata.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATHENS: Grant, Nunn, Papapetrou, Mitoglou, Lessort.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Wilbekin, Pierre, Hayes-Davis, Motley.

Super partenza del Panathinaikos. I greci entrano in campo concentrati e molto pronti in questo inizio e piazzano un parzialone di 12-0 nei primi 4 minuti di gioco. Sblocca la partita Kendrick Nunn ma poi il grande protagonista è Jerian Grant con 5 punti in fila. Il Fenerbahçe torna in campo dopo il chiamato da Jasikevicius e reagisce. I turchi finalmente vedono il canestro con Nigel Hayes-Davis, uomo fondamentale per Coach Jasikevicius. Il Pao però gioca bene, molto concentrato e in partita. Grigonis segna canestri pesanti nel finale di quarto, Lessort domina il pitturato ed è +9 per i greci.

Il Fenerbahçe gioca bene in questo inizio di quarto, sfrutta un Panathinaikos un pò superficiale e si riporta a -4. I greci tornano a macinare gioco in attacco e, grazie alle percentuali altissime dal campo e da 3 punti, piazzano un altro break importante. Juancho Hernangomez entra bene in campo, subito importante dalla lunga distanza e con giocate difensive importanti. Partita notevole sin qui di Jerian Grant, vero fattore sui due lati del campo e senza paura nel prendersi tiri importanti. Come nel primo quarto, nel momento di massima difficoltà, il Fenerbahçe reagisce. Sempre Hayes-Davis è l’uomo della riscossa per il Fenerbahçe. L’ex Zalgiris e Barça è scatenato nel finale di quarto e il vantaggio del Panathinaikos è quasi svanito. +2 per i greci all’intervallo.

Jerian Grant e Ioannis Papapetrou inaugurano il terzo quarto con 5 punti che sono subito importantissimi per un PAO che cerca di riallungare. Nick Calathes, eroe della serie Playoffs contro Monaco, si iscrive alla partita con 5 punti in fila fondamentali per non lasciar scappare i greci in una partita così tesa e combattuta. Si segna meno, ogni possesso è combattutissimo come immaginabile alla vigilia, con nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento ma con il Panathinaikos sempre avanti. Fondamentale l’apporto dalla panchina di Nate Sestina per il Fenerbahçe, letale dalla lunga distanza con il punteggio che si riduce ad un possesso di distanza. Partita sporca, tanti contatti e come visto contro il Maccabi, importante con la sua energia è Kalaitzakis. Il greco difende fortissimo nei minuti in campo e soprattutto segna una pesantissima tripla nel finale di terzo quarto per il nuovo +6 Pao.

Altro tentativo di fuga del Panathinaikos che corre fortissimo con Jerian Grant. L’ex Olimpia sta giocando una super partita, tra i migliori in assoluto per i greci. L’attacco del Fener si blocca nuovamente e torna pericolosamente oltre la doppia cifra di svantaggio. I turchi non riescono a trovare attacchi fluidi e il canestro e fallo di Kendrick Nunn, che vale il +13 Pana, sembra mettere la parola fine su questa prima semifinale. I minuti finali non riservano sorprese. Un Fenerbahçe nervoso alza bandiera bianca. Il Panathinaikos festeggia, è FINALE di EUROLEGA!

PANATHINAIKOS ATHENS – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 73-57 (22-13, 16-23, 18-14)

MVP BasketInside: M.Lessort

PANATHINAIKOS ATHENS: Lessort 17, Grant 13, Nunn 14, Papapetrou 8, Grigonis 6, Kalaitzakis 5, Sloukas 4, Hernangomez 3, Mitoglou 2, Antetokounmpo.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Hayes 14, Guduric 10, Sestina 8, Calathes 5, Sanli 7, Biberovic 4, Papagiannis 3, Wilbekin 2, Dorsey 2, Motley.