EuroLega, Play-In: Cuore, coraggio e attributi! La Virtus Bologna non molla l’EuroLega e batte l’Anadolu Efes ad Istanbul

Anadolu Efes Istanbul e Virtus Bologna si giocano una chance per i Playoffs in una partita tesa e importantissima che significa una stagione. La vincente affronterà il Maccabi che ha asfaltato il Baskonia e si giocherà l’ottavo posto.

QUINTETTO ANADOLU EFES ISTANBUL: Larkin, Hollatz, Osmani, Clyburn, Pleiss.

QUINTETTO VIRTUS BOLOGNA: Hackett, Cordinier, Belinelli, Shengelia, Dunston.

La Virtus inizia concentrata e cerca di non concedere punti facili all’Anadolu Efes, in particolare a Shane Larkin. Larkin è ben limitato, ma c’è un super Will Clyburn per i turchi. L’ex CSKA è l’unico a referto per l’Efes ma lo fa con un mostruoso 5 su 5 da 3 punti e 2 liberi per un totale di 17 punti. Il pazzesco inizio di Clyburn stordisce la Virtus che prova a rialzarsi ma è travolta dall’energia dei turchi, volati sul +11 con un parzialone. Nel momento di massima difficoltà, Lundberg e Shengelia difendono e trovano soluzioni offensive rapide per il -5 che è ossigeno puro. É proprio una tripla di Toko Shengelia che segna il -2 a conclusione del primo quarto e di un parziale di 9-0 importantissimo.

Difese che alzano il livello notevolmente, attacchi più bloccati ma soprattutto per merito delle difese delle due squadre. Impatto importante di Polonara, Abass e Mickey nella propria metà campo. Stoppate, recuperi e tanta intensità per una difesa Virtus che ha bloccato un attacco di un Efes che volava nei primi 10 minuti di gioco. La tripla di Abass vale il sorpasso Virtus per una squadra bolognese in piena partita e brava a reagire ad un super inizio dei padroni di casa. La panchina della Virtus Bologna ha cambiato completamente volto alla partita con un impatto gigantesco nella seconda frazione. Achille Polonara domina in difesa ed è bravissimo in attacco anche dalla lunga distanza ma da segnalare anche un Zizic importantissimo in difesa. Anadolu Efes con un punto di vantaggio dopo 20 minuti di gioco.

Scelte coraggiose in questo secondo tempo per Coach Luca Banchi che continua a dare fiducia alla panchina. Pochi fischi, tanta intensità e anche tanti errori in questa ripresa ma anche tanta fiducia per la Virtus Bologna nonostante qualche errore di troppo. É proprio questa fiducia che permette ad una coraggiosa Virtus di tornare avanti nel punteggio con Shengelia e Belinelli a riposare in panchina. Shane Larkin si prende le responsabilità offensive che nel primo tempo erano state quasi interamente di Will Clyburn. Tibo Pleiss è un fattore in difesa ma con la sua tripla l’Efes torna ad avere due possessi di vantaggio. Il layup di Iffe Lundberg vale il -2 a 10 minuti dal termine.

Rodrigue Beaubois apre il quarto con 5 punti in fila, di cui 3 liberi discussi su fallo di Hackett, per il tentativo di allungo Efes. Ma la Virtus Bologna non ne vuole sapere di mollare ed è ancora con la panchina che si riavvicina e impatta a quota 55 con la tripla di un ottimo Pajola. Favolosa Virtus in difesa, concede pochissimo all’Efes e in contropiede trova punti, uniti a un Belinelli fresco e chirurgico dalla lunga distanza. Massimo vantaggio Virtus, +5 a 5 minuti dal termine. Paura di perdere e poca convinzione in casa Efes con Rodrigue Beaubois unico a cercare tiri importanti. Eccezionale lavoro difensivo negli ultimi minuti della Virtus, dove ad esempio è super Abass su Clyburn. L’Efes non molla, ci prova fino la fine. Larkin si procura 4 liberi fondamentali per crederci, difende su Hackett fortissimo e riporta i turchi sul -3. Larkin si infrange sul muro Virtus ed il tiro decisivo è di nuovo di Iffe Lundberg! Il danese spara una tripla in faccia decisiva, marchio di fabbrica in stagione e CONSEGNA LA VITTORIA ALLA VIRTUS!

ANADOLU EFES ISTANBUL – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 64-67 (23-21, 13-14, 14-13, 14-19)

MVP BasketInside: I.Lundberg

ANADOLU EFES ISTANBUL: Clyburn 22, Larkin 16, Osmani 6, Beaubois 5, Jones 5, Bryant 4, Pleiss 3, Oturu 2, Hollatz, Thompson, Willis.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Shengelia 13, Abass 12, Lundberg 12, Belinelli 11, Polonara 8, Zizic 4, Pajola 3, Cordinier 2, Hackett 2, Dunston, Mickey.