EuroLega, Play-In: Howard si traveste da Steph Curry, il Baskonia spegne i sogni Playoffs della Virtus Bologna e si “regala” il Real Madrid

Baskonia e Virtus Bologna si affrontano nell’ultimo e decisivo Play-In di EuroLega, valido per l’ottavo posto. La vincente affronterà il Real Madrid.

QUINTETTO BASKONIA: Miller-McIntyre, Marinkovic, Sedekerskis, Rogavopoulos, Kotsar.

QUINTETTO VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Hackett, Pajola, Belinelli, Shengelia, Dunston.

Inizia bene la Virtus con una tripla del suo capitano Marco Belinelli ma inizia meglio il Baskonia con un protagonista su tutti, Sedekerskis. Il lituano segna tutti i primi 9 punti dei baschi ma c’è un Belinelli concentratissimo che risponde colpo su colpo. Equilibrio tra le due squadre e due super protagonisti di nome Tadas Sedekerskis e Marco Belinelli, entrambi già in doppia cifra a metà primo quarto. Grande intensità e partita dura, come ampiamente pronosticabile alla vigilia. La Virtus gioca bene, concentrata ed è in piena partita come mostrato pochi giorni fa ad Istanbul. Un lay-up di Lundberg vale il +1 a fine quarto.

Molto bene Matthew Costello in questo momento della partita per Baskonia, bravo a farsi trovare pronto dentro e fuori dall’area, facendo male con il tiro dalla lunga distanza. Il big man ex Avellino è fondamentale perché la Virtus aveva provato una mini fuga con un ispirato Iffe Lundberg. Howard va a corrente alternata, sbagliando numerosi tiri dalla lunga distanza ma restando uno dei più pericolosi. L’ex Nuggets prova a far scattare il Baskonia ma la Virtus reagisce con Abass e Hackett bravi a lottare su ogni pallone. Perfetta parità a quota 41 dopo 20 minuti di gioco.

HT | Baskonia-Virtus 41-41



🔢 Belinelli 10, Lundberg 8, Hackett 8, Abass 7#AmarsiAncora pic.twitter.com/on0uxqIqM8 — Virtus Segafredo Bologna (@VirtusSegafredo) April 19, 2024

Inizia nel peggiore dei modi il terzo quarto della Virtus Bologna. il Baskonia piazza un parziale di 12-0, accendendo la Fernando Buesa Arena e mettendo in partita anche un Markus Howard autore di 2 triple importantissime. Howard e Miller-McIntyre si gasano e provano la fuga per Baskonia. Non si ferma l’emergenza per la Virtus Bologna, in piena balia di un Baskonia che spinge sul pedale dell’acceleratore e che trova un Markus Howard onfire. Triple su triple per il capocannoniere dell’EuroLega e massimo vantaggio sul +16 per Baskonia. Grossa difficoltà per la Virtus, travolta dal ciclone Howard e dall’intensità super messa in campo dai baschi. A 10 minuti dal termine è +15 Baskonia.

Prova a reagire la Virtus con alcune triple aperte ma purtroppo per Coach Banchi anche il Baskonia continua a segnare e trovare punti facili in attacco, sempre sulla doppia cifra di vantaggio. Il vantaggio costruito dal Baskonia è troppo importante nonostante la Virtus Bologna ci continui a provare nell’ultima frazione. Il finale di partita serve solamente per definire il punteggio con il Baskonia in pieno controllo e con un attacco che continua a girare ad altissimi giri.

Baskonia si qualifica, sarà ottava ai Playoffs di EuroLega e affronterà il Real Madrid. Esce a testa altissima la Virtus, ad un passo da entrare nelle prime 8 d’Europa.

BASKONIA – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 89-77 (21-22, 20-19, 31-16, 17-20)

MVP BasketInside: M.Howard

BASKONIA: Howard 28, Costello 19, Sedekerskis 16, Rogavopoulos 9, Miller-McIntyre 8, Marinkovic 5, Kotsar 4, Chiozza, Diez, Raieste.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Shengelia 16, Hackett 13, Belinelli 10, Cordinier 10, Lundberg 10, Abass 7, Zizic 4, Mickey 3, Polonara 3, Pajola 1, Dunston.