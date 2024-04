EuroLega, Playoffs – G3: Il Maccabi Tel-Aviv resiste alla rimonta del Panathinaikos e va sul 2-1

Il Maccabi Tel Aviv si porta avanti nella serie playoff di Eurolega con il Panathinaikos e giovedi prossimo di nuovo sul parquet ormai amico dell’Aleksandra Nikolic Hall di Belgrado ha la ghiottissima occasione di chiudere i conti e andare alla Final Four.

Gara-3 è dominata dagli israeliani ai quali piace però il brivido. I gialli di Kattash compiono il grave errore di non aver chiuso la partita e lasciano aperte le speranze di un Panathinaikos che dopo aver toccato anche i 17 punti di svantaggio e aver avuto non una serata impeccabile di qualche suo leader, riesce a riemergere fino a coronare la rimonta arrivando all’ultimo minuto in perfetta parità. Lessort anzi avrebbe anche la possibilità di portare i greci per la prima volta in vantaggio a -54″ dalla fine ma il suo 1/2 fa rimanere tutti in parità. Gli ultimi attimi della partita sono lunghissimi. Complice un official review voluto dagli arbitri per capire se la stoppata dello stesso Lessort su Brown lanciato a canestro fosse valida o meno. Il tutto sotto gli occhi di Dimitris Giannakopoulos che in piedi a bordo campo passa il finale di gara lanciando improperi ai direttori di gara. La stoppata viene considerata comunque buona e quindi si rimane ancora in parità con la palla nelle mani dei “padroni di casa” con 14″ da giocare. Rimessa per il Maccabi palla ovviamente a Lorenzo Brown che viene fermato fallosamente da Grant mentre stava tirando. Lunetta per l’MVP dei playin e 2/2 con 2″ sul cronometro. Time out di Ataman che disegna alla perfezione un gioco per il tiro aperto di Nunn. Tripla dell’ex Miami Heat che rimbalza sul primo ferro ed esce lanciando la festa dei tifosi del Maccabi presenti sulle gradinate dell’arena belgradese.

E’ questo il finale memorabile di una partita che il Maccabi ha condotto e allo stesso tempo rischiato di vedersi sfilare all’ultimo instante. 23-11 per il Maccabi al 10′, i greci colpiscono con più precisione nel secondo periodo ma è sempre il Maccabi a condurre a metà percorso (46-37). Nella ripresa Nebo sale in cattedra e trascina i suoi. 62-47 dopo 6′ del terzo quarto ma il Panathinaikos fa subito capire che non è intenzionata a mollare. Parziale in favore dei greci che arrivano al 30′ sul -5 (61-56). Negli ultimi 10′ c’è il timbro di Lorenzo Brown fino a quel momento in ombra. 73-62 dopo 3′ di ultima frazione che poi diventa 78-65 con la tripla di Brown che segue un assist al bacio dello stesso per Nebo. A -3 dalla fine Ataman ordina ai suoi di tentare il tutto per tutto. Papapetrou, Nunn, Lessort e ancora Nunn da tre punti portano i greci sul -1 (83-82) e preparando il finale tutto da raccontare e vivere. Lorenzo Brown segna i liberi del +2, dall’altra parte la tripla della possibile vittoria di Kendrick Nunn si stampa sul ferro. Vittoria Maccabi!

Giovedi ancora a Belgrado la quarta partita con il Maccabi che vuole chiudere ma il Panathinaikos non è certo di questo avviso.

Maccabi Playtika Tel Aviv-Panathinaikos Aktor Athens 85-83 (23-11, 23-26, 21-19, 18-27)

MACCABI: Cleveland 5, Webb 8, Brown 16. Sorkin 6. Di Bartolomeo 2, Rivero 8, Cohen 3, Mayer n.e., Thomasson n.e., Nebo 22, Blatt 2, Colson 13. COACH: Kattash

PANATHINAIKOS: Kalaitzakis, Vildoza 4, Balcerowski, Sloukas, Papapetrou 17, Grant 6, Nunn 25, Lessort 14, Antetokounmpo, Grigonis 2, Mitoglou 10, Mantzoukas. COACH: Ataman