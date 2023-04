EuroLega Playoffs: ecco i verdetti finali e tutti gli accoppiamenti verso le F4 di EuroLeague di Kaunas

By

EuroLega che entra nel momento clou della stagione con i Playoffs, che si giocheranno dal 25 Aprile.

Olympiacos testa di serie numero 1 che affronterà il Fenerbahçe Beko Istanbul in una sfida stellare. AS Monaco e Maccabi si sfidano in una serie molto equilibrata e imprevidible.

Nella parte sotto le due spagnole cercano le F4 di Kaunas. Il Barça affronterà lo Zalgiris in un derby del cuore per Coach Jasikevicius mentre il Madrid giocherà una super serie contro il Partizan Belgrado di Coach Obradovic.