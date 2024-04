EuroLega, Playoffs – G1: Folle partita ad OAKA, il Maccabi rimonta il Panathinaikos e si porta avanti 1-0 nella serie

Panathinaikos Athens e Maccabi Tel-Aviv inaugurano i Playoffs di EuroLega e lo fanno con una sfida piena di fascino ed attesa.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATHENS: Sloukas, Nunn, Grigonis, Mitoglou, Lessort.

QUINTETTO MACCABI TEL-AVIV: Brown, Baldwin, Colson, Cohen, Nebo.

Primo quarto molto equilibrato. Il Maccabi Tel-Aviv gioca con la faccia tosta, dimostrando che non è venuto ad OAKA a recitare il ruolo della vittima sacrificale. Josh Nebo domina il pitturato con alcuni salti illegali e soprattutto ottenendo preziosi rimbalzi in attacco. Wade Baldwin e Lorenzo Brown provano a caricarsi la squadra sulle spalle con un Panathinaikos precisissimo da 2 punti, con Nunn ottimo in questo inizio, però un pò distratto a rimbalzo e in difesa. +1 Maccabi dopo 10 minuti di gioco.

Il secondo quarto il Panathinaikos ingrana la sesta marcia. I greci alzano il ritmo, sospinti dalla bolgia di OAKA e piazzano subito un parziale per provare ad allungare. Buonissima è la prestazione del collettivo con Lessort top scorer ma con tanti altri protagonisti. Grigonis, giocatore chiave per Ataman quest’anno, Sloukas ma non solo. Juancho Hernangomez domina a rimbalzo, già a quota 8 all’intervallo e soprattutto c’è un Luca Vildoza punto nell’orgoglio che piazza 3 triple in fila che spaccano la partita. +8 PAO all’intervallo lungo e un irreale 100% da 2 punti dal campo per il Panathinaikos.

Il Panathinaikos prova ad allungare, il Maccabi Tel-Aviv resta aggrappato. Gli israeliani dimostrano di avere qualità e personalità, rispondendo colpo su colpo ai greci. Lessort continua a giocare con grande energia attaccando il canestro ma il Maccabi c’è anche con l’uso della panchina, molto preziosa questa sera. Il Maccabi arriva anche a 2 possessi di distanza ma il finale di quarto vede un Kalaitzakis che risponde subito presente appena chiamato in causa. Il greco debutta nella partita nel minuto finale ma è protagonista di una stoppata clamorosa, forse la migliore dell’anno, e di 2 punti fondamentali per il nuovo +7 Panathinaikos a 10 dal termine.

Partita chiusa? Wade Baldwin non è assolutamente di questa idea. L’inizio di ultimo quarto dell’ex Baskonia è da MVP e da solo praticamente impatta la gara. Il Panathinaikos sbanda ma si affida a Lessort, unica fonte di punti per i greci in questo momento della partita. Il Maccabi però c’è e nonostante un problema fisico di Wade Baldwin, due triple di Colson e Brown portano avanti di 4 punti gli israeliani a metà ultimo quarto. Nel momento di massima difficoltà Pana, Jerian Grant con due azioni fondamentali per tornare ad un possesso di distanza. Finale pazzesco con il Maccabi che gioca alla grande senza Baldwin infortunato e con il Panathinaikos che prova la disperata rimonta. 87 pari a 1 minuto dal termine, che partita! Lorenzo Brown con il jumper del +2 a 30 secondi dal termine. Dall’altra un incredibile persa di Kostas Sloukas, con 13 assist career high in EuroLega, regala la partita al Maccabi.

Incredibile ad OAKA, Maccabi vincente e avanti 1-0 nella serie.

PANATHINAIKOS ATHENS – MACCABI TEL-AVIV 87-91 (25-26, 25-16, 20-21,) Maccabi avanti 1-0 nella serie.

MVP BasketInside: L.Brown

PANATHINAIKOS ATHENS: Lessort 22, Sloukas 12 (13 assist), Grant 11, Grigonis 11, Mitoglou 9, Vildoza 9, Nunn 8, Hernangomez 3, Kalaitzakis 2, Papapetrou.

MACCABI TEL-AVIV: Colson 18, Brown 16, Baldwin 15, Nebo 12, Rivero 9, Cohen 7, Webb III 6, Cleveland 5, Blatt 3.