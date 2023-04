EuroLega, Playoffs – G1: Il Maccabi Tel Aviv fa sul serio! Intensità, difesa e un superbo Wade Baldwin. Monaco battuto e fattore campo ribaltato

Prima partita dei Playoffs di EuroLega tra AS Monaco e Maccabi Tel Aviv. La numero 4 sfida la numero 5 in una serie che si preannuncia entusiasmante e molto molto equilibrata.

QUINTETTO AS MONACO: James, Okobo, Diallo, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Baldwin, Colson, Cohen, Nebo.

Ottima partenza dei padroni di casa che vanno subito avanti e cercano di far capire subito le loro intenzioni sin dai primi minuti. Il Maccabi però è una squadra che ha chiuso la Regular Season in una forma spaventosa, con tanti interpreti differenti oltre alle due stelle Lorenzo Brown e Wade Baldwin. Una di queste? Bonzie Colson. L’ex Bucks e Pinar segna subito da 3 punti, per due volte consecutive per far capire che il Maccabi vuole subito invertire il fattore campo. Vera e propria battaglia in questi primi 10 minuti, con Mike James protagonista per i monegaschi (già a quota 8) e con un Wade Baldwin che segna da quasi metà campo sulla sirena per il +2 Maccabi Tel Aviv.

Non scende l’intensità in campo come in una vera partita di Playoffs di EuroLega, in particolare degli ospiti che sono scesi in campo molto concentrati. Wade Baldwin IV, carico dopo il grande buzzer del quarto precedente, si mette al lavoro e con il suo immenso talento offensivo segna e fa male alla difesa del Monaco, in un quarto in cui le difese prevalgono spesso sugli attacchi. Pessime percentuali al tiro da 3 punti per il Monaco, che chiude con uno 0 su 10 che fa male. I monegaschi però sono bravi a trovare soluzioni alternative, in particolare con Diallo e Motiejunas. Sfida entusiasmante tra lo stello Diallo e Wade Baldwin, in cui i due si scambiano canestri e non solo, con il francese colpito da un antisportivo. Tutto aperto dopo 20 minuti di gioco, Maccabi sul +3!

Il rientro in campo del Maccabi Tel Aviv è di livello assoluto e soprattutto con il pedale dell’acceleratore pienamente pigiato. Il duo Lorenzo Brown – Wade Baldwin crea scompiglio e appena può alza il ritmo risultando a tratti inmarcabili. Parzialone degli israeliani, doppia cifra di vantaggio e un lavoro prezioso sotto i tabelloni di Josh Nebo e del neorientrato Alex Poythress. Irreale l’atletismo di Nebo, una vera calamita per le alzate dei suoi compagni sotto canestro, ma impressionante è il rendimento di ogni pedina chiamata in causa da Coach Kattash. Importantissimo il rendimento al tiro di Darren Hilliard, nuovamente importante per il Maccabi dopo dei contrasti ad inizio stagione con il coach israeliano. Mike James sbaglia tantissimo al tiro e anche dalla linea della lunetta, non riuscendo a trovare mai ritmo come il Monaco, che chiude al termine del terzo quarto con un 1 su 17 da 3 punti e soprattutto con 10 punti da recuperare.

Il Maccabi non trema e continuare a giocare la sua pallacanestro, meravigliosa a tratti con due interpreti di lusso come Lorenzo Brown e Wade Baldwin. Vantaggio oltre la doppia cifra, Monaco completamente stordito e in grave difficoltà di fronte ad un difesa fisica e di livello come quella del Maccabi che è anche riuscito a giocare la sua pallacanestro in attacco a ritmi alti. Un super Nebo sotto canestro ma la differenza sono i 35 punti del duo Brown-Baldwin faro e luce degli israeliani. Il finale non riserva sorprese, il Maccabi esordisce subito ribaltando il fattore campo contro un Monaco nettamente insufficiente in questa gara 1. Ora sarà veramente dura per Mike James e compagni, costretti a vincere almeno una gara di questi Playoffs di EuroLega in un campo caldissimo e difficile come quello di Tel Aviv.

AS MONACO – MACCABI TEL AVIV 67-79 (16-18, 17-18, 17-24, 17-19) Maccabi Tel Aviv in vantaggio 1-0.

MVP BasketInside: Wade Baldwin

AS MONACO: Diallo 15, James 15, Motiejunas 12, Okobo 12, Hall 4, Loyd 4, Blossomgame 3, Brown 2.

MACCABI TEL AVIV: Baldwin 20, Brown 15, Nebo 12, Colson 11, Hilliard 10, Poythress 6, Dibartolomeo 3, Sorkin 2, Cohen, Martin.