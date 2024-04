EuroLega, Playoffs – G1: Il Real Madrid parte bene, sconfitto il Baskonia

Inizia bene il percorso del Real Madrid ai playoff di EuroLega contro il Baskonia. La squadra spagnola, dopo aver chiuso al primo posto la Regular Season, trova di fronte a sé il Baskonia e in gara 1 non lascia scampo agli avversari difendendo il fattore campo e portandosi avanti nello score. Sin dai primi possessi i blancos impongono il ritmo, mettono nelle mani di Hezonja e Musa punti importanti e si trovano già avanti di 10, 21-11, dopo metà quarto. Costello e Howard provano la prima reazione per gli ospiti ma al termine del quarto d’apertura il Real è già in fuga, 26-17. La musica non cambia nel secondo periodo, il Real Madrid trova continuità offensiva e nel Baskonia Howard è l’unica arma per trovare punti e provare a limitare lo svantaggio. Le triple di Fernandez e Rodriguez valgano il +17 per il Real ma sono anche la scossa per la squadra di Ivanovic che trova un break da 7-0, 42-32. La gara vive un momento di equilibrio nel finale di tempo, con le squadre un po’ stanche e che decidono di abbassare il ritmo. All’intervallo è 48-37.

Al rientro dalla pausa lunga il Real è indemoniato, 8-0 di parziale nei primi tre minuti e Baskonia ricacciato indietro, +19 al 23′. I padroni di casa hanno tanta produzione offensiva e con il Baskonia che può affidarsi solo a qualche lampo dei singoli, Rogkavopoulos a quota 11 punti a metà terzo periodo è un esempio, il risultato finale sembra già segnato. Chiozza e ancora Rogkavopoulos provano a ridurre il gap nel finale di quarto e a dieci minuti dalla fine il Real è avanti “solo” di 17, 70-53. Ancora un inizio da incubo nel quarto periodo per il Baskonia che subisce il 9-0 di break e vede scorrere i titoli di coda di gara 1. I blancos hanno messo al sicuro il risultato e abbassano i ritmi, gestendo l’ampio vantaggio con Poirier, Fernandez e Llull a migliorare le statistiche offensive. Il Baskonia non riesce a ridurre il gap, rimane lontanissimo nonostante i canestri di Costello e Marinkovic. La gara va in archivio sul 90-74, Real avanti 1-0 nella serie.

REAL MADRID 90 – 74 BASKONIA (26-17; 48-37; 70-53)

Tabellino

Real Madrid: Musa 16, Poirier 10, Campazzo 10

Baskonia: Howard 15, Costello 14, Rogkavopoulos 14