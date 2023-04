EuroLega, Playoffs – G2: Jordan Loyd devastante e una difesa d’élite. Monaco batte Maccabi Tel Aviv e impatta la serie sul 1-1

Gara 2 dei Playoffs di EuroLega tra AS Monaco e Maccabi Tel Aviv. Dopo il colpaccio di 48h fa, gli israeliani provano a mettere una pietra sopra la serie tentando una nuova vittoria esterna ma i monegaschi faranno di tutto per pareggiare la serie e tentare di strappare una vittoria in terra israeliana.

QUINTETTO AS MONACO: James, Loyd, Ouattara, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO MACCABI TEL AVIV: Brown, Baldwin, Colson, Cohen, Nebo.

Inizio super del Monaco che con una grande intensità, quasi mai vista in G1, mette subito in difficoltà il Maccabi. Fondamentale è l’inizio di Ouattara con due triple e una difesa di livello assoluto su Lorenzo Brown. Parzialone 11-0 per i padroni di casa e timeout obbligato per gli ospiti dopo pochi di gioco. La reazione c’è, è immediata e porta la firma di Wade Baldwin. L’ex Baskonia e Bayern segna due triple e sblocca il Maccabi che si riavvicina subito. Battaglia su ogni pallone, con Jordan Loyd e Wade Baldwin IV grandi protagonisti di questi primi 10 minuti, dove vedono Mike James non brillare. +4 Monaco al termine del primo quarto.

Rientra in campo molto bene il Maccabi Tel Aviv. Lorenzo Brown prova a mettersi in ritmo, con il caldissimo Wade Baldwin già in doppia cifra ma il Monaco non è come quello visto in G1. Jordan Loyd in particolare, segna a ripetizione ed è cavalcato dai compagni di squadra. Parziali e controparziali per una Gara 2 molto combattuta e intensa, come prevedibile. Loyd a quota 14, Wade Baldwin a quota 12 e un equilibrio sostanziale dopo la sfuriata iniziale degli uomini di Coach Obradovic. +1 Monaco all’intervallo.

Il Monaco sa benissimo che non può diminuire l’intensità e l’inizio del terzo quarto ne è la prova, ulteriore in questa serata. Ouattara, molto bene in entrambi i lati del campo e un Jordan Loyd scatenato sono la chiave della fuga Monaco. Loyd segna a ripetizione, è impossibile da fermare e a fine terzo quarto è già a quota 27. Il Maccabi questa volta accusa il colpo e non riesce a rientrare in partita come l’inizio. Sono 13 i punti da recuperare per gli israeliani con un quarto da giocare.

Lorenzo Brown e Wade Baldwin, il duo terribile del Maccabi e tra i migliori dell’intera EuroLega, ci prova ma il vantaggio del Monaco è consistente. Anche Mike James vede il canestro nell’ultima frazione mentre Jordan Loyd si gode il meritato riposo in panchina. Grande prova difensiva del Monaco che concede solamente 74 punti al Maccabi in una delle migliori prestazioni difensive stagionali e non solo di questi Playoffs di EuroLega. Nervosismo in casa Maccabi dove nel finale vengono anche espulsi sia Wade Baldwin che Darrun Hilliard.

1-1 e ora la serie si trasferisce in Israele, dove il Monaco sarà costretto a vincere almeno una partita in un campo difficilissimo come quello di Tel Aviv per poter sperare nella Final Four di Kaunas.

AS MONACO – MACCABI TEL AVIV 86-74 (22-18, 20-23, 25-13, 19-20) Serie sul 1-1

MVP BasketInside: J.Loyd

AS MONACO: Loyd 33, Ouattara 12, James 11, Okobo 11, Diallo 8, Blossomgame 4, Motiejunas 4, Brown 2, Hall 1.

MACCABI TEL AVIV: Baldwin 17, Brown 16, Hilliard 8, Nebo 8, Dibartolomeo 7, Poythress 7, Sorkin 5, Colson 3, Martin 3, Cohen.