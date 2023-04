EuroLega, Playoffs – G2: Laprovittola inventa, Mirotic e Vesely sono super! Uno Zalgiris tutto cuore non basta, Barça 2-0

Barça e Zalgiris si riaffrontano a 48h di distanza per gara 2 dei Playoffs di EuroLega. I catalani cercano la seconda vittoria consecutiva, dopo quella agevole della prima della serie, ma lo Zalgiris vuole rovinare lo show al suo ex Coach Saras Jasikevicius.

QUINTETTO FC BARCELONA: Laprovittola, Satoransky, Abrines, Mirotic, Vesely.

QUINTETTO ZALGIRIS KAUNAS: Taylor, Brazdeikis, Smits, Ulanovas, Butkevicius.

Ottimo inizio per lo Zalgiris Kaunas che vuole buttare alle spalle una Gara 1 in cui non è mai stata in partita. Brazdeikis è ispirato al tiro ma di fronte c’è un Jan Vesely molto propositivo sotto canestro. Equilibrio in questa gara 1 con un Barça sempre senza Higgins out per infortunio e con un Nikola Mirotic molto “calmo” in questi 10 minuti con 3 punti e un solo tiro preso dal campo. Il finale di quarto è territorio di Ulanovas. il veterano lituano segna 8 punti, è sempre molto prezioso in entrambi i lati del campo e soprattutto aiuta lo Zalgiris a chiudere il primo quarto sul +1.

Continua lo show personale di Jan Vesely. Complice anche i problemi di falli di Sanli, il ceco gioca molto in questa prima parte di gara ma è anche un vero fattore. Il Barça prova a scappare, ma lo Zalgiris c’è ed è pienamente in partita. Nikola Kalinic, senza punti in gara 1, segna due triple è pienamente in partita e un fattore sugli scarichi. Bene anche Polonara, un leone a rimbalzo e in difesa nonostante i due soli punti segnati. All’intervallo il distacco è lo stesso del quarto precedente, con i lituani avanti di 1 punto.

Halftime: FC Barcelona – Zalgiris 45-44. pic.twitter.com/RNZIfflsTX — BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) April 28, 2023

Nel terzo quarto, come nei due precedenti, è il Barcelona che tenta la fuga e lo Zalgiris che resta aggrappato con le unghie e con i denti alla partita. Si rivede il gioco ben organizzato e solido dei lituani con Ulanovas e in particolare Brazdeikis molto ispirati in attacco. Nel Barça si ferma Vesely ma si accende Mirotic. L’ultimo MVP della scorsa Regular Season di EuroLeague da sprazzi del suo immenso talento e del suo repertorio, con triple e movimenti spalle a canestro. La tripla di Laprovittola sulla sirena vale il +2 dei catalani, in una partita apertissima.

Si alza il ritmo e anche i contatti si fanno duri come ovvio nei Playoffs di EuroLega. Livello notevole in questo ultimo quarto con lo Zalgiris che prova più volte a mettere il muso avanti ma il Barça resta concentrato e non si fa prendere dal nervosismo. Meraviglioso Laprovittola in versione assistman e riprende da dove aveva iniziato Jan Vesely con un duo che è letale da parte di Coach Jasikevicius. L’ex di turno Smits segna due triple importantissime. Che finale, tutto in equilibrio! Il finale però è blaugrana. Mirotic, Vesely e ottime scelte offensive di Jokubaitis sono la chiave del vantaggio che mette in cassaforte la seconda vittoria consecutiva della serie di Playoffs EuroLega e avvicina il Barça alle F4 di Kaunas.

2-0 FC Barcelona!

FC BARCELONA – ZALGIRIS KAUNAS 89-81 (20-21, 25-23, 23-22, 21-15) Il Barça è in vantaggio 2-0

MVP BasketInside: J.Vesely

FC BARCELONA: Vesely 26, Mirotic 22, Jokubaitis 9, Kalinic 8, Kuric 6, Satoransky 6, Abrines 5, Laprovittola 5 (11 assist), Sanli 2, Martinez.

ZALGIRIS KAUNAS: Brazdeikis 20, Ulanovas 11, Birutis 10, Smits 8, Butkevicius 7, Taylor 7, Lekavicius 5, Dimsa 4, Hayes 3, Giedraitis 2, Polonara 2.