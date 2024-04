EuroLega, Playoffs – G2: Loyd è un killer nel finale, il Monaco impatta la serie sul Fenerbahçe in una super gara 2

AS Monaco e Fenerbahçe Beko Istanbul tornano in campo dopo una spettacolare gara 1, vinta dai turchi dopo un supplementare. Della partita Scottie Wilbekin, dato come in forte dubbio dopo il problema fisico di 48h fa.

QUINTETTO AS MONACO: Strazel, James, Blossomgame, Brown, Motiejunas.

QUINTETTO FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Calathes, Dorsey, Biberovic, Hayes-Davis, Sanli.

Super partenza per i padroni di casa che iniziano fortissimo piazzando un parziale di 9-0 nei primi 2 minuti di gioco, con un Mike James sugli scudi. Il Fenerbahçe reagisce, dopo un caloroso timeout di Coach Jasikevicius, con Tyler Dorsey bravo a prendersi tiri e responsabilità. 2 challenge già usati nei primi minuti, tanti contatti e un Mike James subito costretto a sedere a causa di due falli commessi. Il Monaco però non soffre l’assenza del suo leader, anzi alza il ritmo e piazza un super parziale con un super Motiejunas protagonista. I monegaschi oltrepassano la doppia cifra di vantaggio, toccando il +16 con una grande primo quarto giocato. Il Fenerbahçe soffre ma nel finale si riavvicina, d’orgoglio, con due triple di cui una di un Scottie Wilbekin in ottime condizioni dopo il problema fisico di G1. +10 Monaco dopo un quarto.

Il Fenerbahçe inizia con un piglio diverso il secondo quarto, in una partita che sembra molto simile a quella vista 48h fa. Nick Calathes conferma quanto fatto vedere di buono in Gara 1 ed è uno dei protagonisti principali del buonissimo momento dei turchi che ricuciono fino ad un possesso di distanza dopo essere stati sotto di 16 punti in precedenza. Intensità e agonismo altissimo, da vera partita di Playoff, con tanti protagonisti differenti. Quando il Fener sembrava arrivato a stretto contatto, 5 punti in fila di Elie Okobo di puro talento offensivo per il nuovo vantaggio in doppia cifra. Ennesimo cambio d’inerzia, in una partita bellissima sin qui. Scottie Wilbekin sta bene, anzi benissimo e lo dimostra nel finale di tempo. Due triple, di cui l’ultima sulla sirena e di grandissima difficoltà, valgono il -4 per un Fenerbahçe pienamente in partita.

Inerzia completamente invertita nel secondo tempo con il Fenerbahçe a comandare e il Monaco più in difficoltà degli avversari. Tyler Dorsey, già caldo nel primo tempo, è devastante in questa ripresa. 6 su 6 da 3 punti per l’ex Olympiacos che è letteralmente inmarcabile in questa serata. Nick Calathes continua nella sua super partita ma è un super Fenerbahçe, bravo a recuperare e giocare la sua pallacanestro dopo un pessimo primo quarto. Ottima partita anche di Papagiannis e Wilbekin. Tanto nervosismo e “paura” di farsi scappare anche questa gara per il Monaco, evidentemente in difficoltà. Nove punti di vantaggio per i turchi, in pieno controllo con 10 minuti da giocare e con una grande chance di portarsi sul 2-0 con 2 eventuali match point ad Istanbul.

D’orgoglio l’inizio di ultimo quarto del Monaco che torna a -2 con difesa e livello di qualità per un Coach Jasikevicius furioso con due timeout spesi nei primi minuti. Importantissimo il lavoro sotto i canestri di Jaiteh, dove l’ex Virtus trova preziosi rimbalzi. Battaglia furiosa su ogni pallone, Monaco di nuovo in un grande momento e Fenerbahçe che sembra aver smarrito la grande mira dei primi 30 minuti. La tripla di Blossomgame vale il nuovo sorpasso dei monegaschi a 5 minuti dal termine. Preziosissimo, come sempre in questa stagione, il lavoro di Nigel Hayes-Davis sui due fronti, importantissimo in difesa e con canestri pesanti in attacco. Di nuovo in cattedra Elie Okobo. L’ex Suns segna 4 punti in fila per il vantaggio del Monaco di due possessi a circa 3 minuti dal termine. Wilbekin segna da 3 per il -2 poi il caos totale. Arbitri in difficoltà, Jasikevicius si infuria per un mancato fischio su un evidente contatto. Gli arbitri vanno a vedere al Instant Replay e assegnano un antisportivo a Motiejunas. Da questo caos, esce fuori un Fener a -1. Dopo un libero di Guduric, Diallo segna in tap-in a rimbalzo per il +2 Monaco a circa un minuto dal termine. I liberi di Loyd sembrano blindare la partita ma una super tripla di Wilbekin riporta i turchi a -2 con 30 secondi dal termine. Ma sempre Jordan Loyd è il game winner. La tripla dell’ex Zenit sigilla la partita per il Monaco.

1-1 Monaco! Che partita e che spettacolo in una serie molto interessante ed appassionate.

AS MONACO – FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL 93-88 (31-21, 23-29, 11-24, 28-14) Serie sul 1-1

MVP BasketInside: J.Loyd

AS MONACO: Motiejunas 18, James 8, Okobo 13, Diallo 8, Hall 5, Strazel 5, Brown 11, Loyd 15, Blossomgame 8, Jaiteh 2.

FENERBAHÇE BEKO ISTANBUL: Wilbekin 23, Dorsey 25, Calathes 7, Pierre 8, Guduric 5, Papagiannis 6, Biberovic 2, Hayes-Davis 10, Sestina 2, Sanli.