EuroLega, Playoffs – G2: Jabari Parker è versione NBA! L’Olympiacos non replica Gara 1 e il Barça impatta la serie

Barcelona e Olympiacos tornano in campo dopo 48h. I greci sono avanti nella serie 1-0 dopo una super vittoria trascinata da un ottimo Isaiah Canaan.

QUINTETTO FC BARCELONA: Rubio, Laprovittola, Parker, Kalinic, Vesely.

QUINTETTO OLYMPIACOS PIRAEUS: Walkup, Canaan, Peters, Sikma, Fall.

Equilibrio in questo inizio con un Olympiacos che ha intenzione di ripetere la grande prestazione di 48h fa mentre il Barça è chiamato alla riscossa e non arrivare spalle al muro al Pireo. Bene Alec Peters con un immacolato 100% dal campo ma dall’altra parte c’è un Barcelona che ha un Jabari Parker versione NBA. L’ex seconda scelta del Draft NBA 2014 è un clinic offensivo in questi primi 10 minuti chiusi a quota 11 nello score personale. Bene anche Willy Hernangomez chiamato a fare la differenza in questo tipo di partite. Pessime percentuali dalla lunga distanza per i greci, in particolare per Thomas Walkup con un brutto 0 su 5. I reds sono sotto di 13 punti al termine de primo quarto.

Cambia l’atteggiamento dell’Olympiacos e ci pensa Shaquielle McKissic. Grande energia e finalmente canestri pesanti della guardia americana che in un amen riporta l’Olympiacos sotto la doppia cifra di svantaggio. Il Barça non si scompone e cavalca un gran Jan Vesely. Impressionante sicurezza nei propri mezzi, tiri liberi inclusi ex grande incubo del ceco, che gioca con grande personalità e rispinge indietro i greci. Non c’è più un dominio dei catalani però, come mostrato nei primi 10 minuti di gioco. L’Olympiacos c’è e chiude il primo tempo a -6.

Il secondo tempo vede entrare in campo un Olympiacos ancora carico dal finale di quarto precedente mentre un Barça più contratto e aggrappato quasi al solo Jabari Parker. Impatto di Nikola Milutinov, al debutto nella partita solo nel terzo quarto con energie da centellinare per l’ex CSKA, ma subito fattore. Il vero uomo in più però è Nigel Williams-Goss che con 8 punti in fila è l’autore principale del sorpasso Olympiacos. Il lavoro di Hernangomez nel pitturato vale il +3 Barça a 10 minuti dal termine.

Crescono il volume dei contatti e l’intensità, con l’Olympiacos che protesta per due falli dubbi fischiati e in particolare per il quarto fallo ad un Isaiah Canaan non in partita stasera. Il Barça è bravo a colpire con Abrines e Parker ma l’Olympiacos è bravo anche a far male con i lunghi sotto canestro, Petrusev e Milutinov. L’Olympiacos, stranamente, è distratto in difesa ed è sempre Abrines letale in uscita dai blocchi a punirlo. I greci sbandano, soffrono l’intensità dei catalani che con il duo Abrines – Parker raggiungono la doppia cifra di vantaggio. Devastante serata per Parker questa sera, flirtando con il 30ello. Alec Peters è l’ultimo a mollare per l’Olympiacos ma il Barça questa volta è bravo a gestire il vantaggio e non farsi rimontare.

1-1! Il Barça pareggia e ora la serie si sposta al Pireo.

FC BARCELONA – OLYMPIACOS PIRAEUS 77-69 (27-14, 16-23, 17-20, 17-12)

MVP BasketInside: J.Parker

FC BARCELONA: Parker 24, Hernangomez 11, Vesely 10, Abrines 9, Satoransky 7, Jokubaitis 6, Kalinic 5, Laprovittola 5, Da Silva, Rubio.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Peters 20, McKissic 10, Williams-Goss 10, Walkup 7, Petrusev 6, Wright 6, Sikma 5, Fall 3, Canaan 2, Larentzakis, Milutinov.