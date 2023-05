EuroLega, Playoffs – G4: Maccabi ancora vivo. Vittoria sul Monaco e 2-2 nella serie

MACCABI TEL AVIV 104 – 69 AS MONACO (17-24; 47-36; 79-53)

C’è ancora vita per il Maccabi in questi playoff di EuroLega. La squadra israeliana strappa il successo casalingo al Monaco e trova il pareggio nella serie, 2-2, forzando i monegaschi a giocare gara 5 nel parquet del Principato.

Il primo quarto aveva illuso la squadra ospite, con John Brown subito sugli scudi e un primo vantaggio, 5-13, con il canestro di Motiejunas. Dall’altra parte si accende Baldwin e il Maccabi rientra subito, impattando a quota 13 al minuto 6. La seconda parte del quarto d’apertura, però, è tutto monegasco con i padroni di casa che trovano appena quattro punti e vanno in difficoltà con i canestri di Blossomgame e Okolo per il 17-24 al 10′. Già ad inizio secondo quarto, però, si incrinano le certezze dei monegaschi che non riescono a trovare la via del canestro per oltre cinque minuti, subendo il break avversario da 20-0 con tre triple di Lorenzo Brown e due di Cohen. Il Maccabi è avanti di 13, 37-24, con il Monaco che torna a segnare dalla lunetta con Mike James e accorcia fino al -3 con due triple di Okobo. Il finale però è di marca israeliana, controbreak firmato Colson-Nebo e 47-36 all’intervallo.

Al rientro dalla pausa lunga la musica non cambia, il Maccabi trova tanti punti dalle mani di Baldwin e tiene la doppia cifra di vantaggio, fino al +16 sul 60-44 quando a metà periodo il play passato da Memphis e Portland trova l’ennesimo canestro della sua serata. Il Monaco trova pochi canestri e continua a subire le avanzate dei padroni di casa, capaci di consolidare il vantaggio ben oltre i 20 punti di vantaggio prima con DiBartolomeo e poi con Poythrees. A dieci minuti dalla fine Maccabi avanti 79-53. Nell’ultimo periodo la gara non è più in discussione, il Monaco potrebbe provare a limitare i danni, invece crolla sotto i colpi di Lorenzo Brown prima e delle seconde linee israeliane poi. Il canestro di Darrun Hilliard permette ai padroni di casa di sfondare il muro dei 100 punti, con lo stesso prodotto dei Villanova Wildcats che trova la tripla che chiude il match. Finisce 104-69 alla Menora Mivtachim Arena di Tel Aviv, 22 punti per Lorenzo Brown, 19 per Baldwin.

Tabellino

Maccabi: Brown L. 22, Baldwin 19, Martin 4, Menco, Sorkin 3, DiBartolomeo 11, Hilliard 11, Cohen 8, Poythrees 12, Nebo 2, Ziv 2, Colson 10. Coach: O. Kattash

Monaco: Brown J. 12, Okobo 8, Moneke, Loyd 4, Blossomgame 5, Makoundou, Diallo 7, Motiejunas 11, Ouattara 2, Strazel 1, Hall 6, James 13. Coach: S. Obradovic