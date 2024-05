EuroLega, Playoffs – G4: Sloukas, Nunn e Lessort! Il Panathinaikos sopravvive al Maccabi. Si vola alla decisiva gara 5 ad OAKA

Maccabi Tel-Aviv e Panathinaikos tornano in campo in questa settimana per una gara 4 carica di tensione e aspettativa. Match point per gli israeliani mentre gli uomini di Ataman cercano il tutto per tutto per portare la serie ad OAKA.

QUINTETTO MACCABI TEL-AVIV: Brown, Wade Baldwin, Colson, Cohen, Nebo.

QUINTETTO PANATHINAIKOS ATHENS: Sloukas, Nunn, Papapetrou, Mitoglou, Lessort.

Super inizio da parte delle due squadre, punteggi altissimi e ritmo alto, molto piacevole da osservare. Il Panathinaikos si affida alle sue guardie, Kostas Sloukas e Kendrick Nunn, che rispondono immediatamente presenti. L’ex Olympiacos è chiamato a riscattare una pessima gara 3 da 0 punti e lo fa sbloccandosi sin dai primi possessi. Il Maccabi, con Wade Baldwin non al 100% ma titolare e subito autore di una schiacciata, segna con percentuali alte dal campo ma è sotto a metà primo quarto. Nunn trascina il PAO al massimo vantaggio sul +8, ma il Maccabi non molla e reagisce. Fondamentale la panchina con le triple di Blatt e DiBartolomeo che ribaltano in un amen la partita. +3 Maccabi al termine del primo quarto.

Il Maccabi continua a giocare molto bene, sfruttando anche un Josh Nebo molto incisivo nel pitturato. Gli israeliani comandano, il Panathinaikos insegue a stretto contatto grazie ad un Nunn super e ad un dominante Lessort nel pitturato. Pessima notizia per il Maccabi, Wade Baldwin sente nuovamente dolore al polpaccio infortunato ed è costretto a tornare negli spogliatoi. Percentuali altissime del Maccabi Tel-Aviv che è avanti non solo grazie al quintetto titolare ma anche con l’apporto fondamentale della panchina, su tutti DiBartolomeo e Blatt. Il Panathinaikos ci prova, non molla, consapevole che non c’è un altra chance e resta aggrappato alla partita. Kostas Sloukas ma in particolare il duo Nunn-Lessort a tenere a galla il PAO. É una tripla dell’ex NBA, a quota 16 punti all’intervallo, a chiudere i primi 20 minuti di gioco sul +1 Maccabi Tel-Aviv.

Entra in campo concentrato il Panathinaikos, con l’intenzione di ribaltare subito il punteggio. I greci vanno avanti ma il cuore e la grinta del Maccabi è immensa. Gli israeliani rispondono colpo su colpo con una grande prestazione di Blatt, super sostituto dell’infortunato Wade Baldwin. Coach Ataman si affida molto al suo starting five, il quale risponde presente con la maggior parte dell’apporto offensivo. Non solo però, importante finalmente anche Grigonis. Il lituano, ottimo nella Regular Season e molto altalenante in questa serie, è finalmente importante dalla lunga distanza. Importantissimo l’apporto di Mitoglou, fondamentale ad aprire il campo con il suo tiro. +5 Panathinaikos con 10 minuti da giocare.

Il Maccabi non ci sta e apre il quarto finale con un 9-0 targato Brown-Nebo per il nuovo sorpasso. Crisi totale del Panathinaikos che solo pochi minuti fa sembrava avere il pieno controllo ed ora si trova sotto di 7 punti. Vola il Maccabi, sulle ali dell’entusiasmo. Tamir Blatt continua la sua partita da sogno ma Nunn e Papapetrou, molto importante stasera con punti pesantissimi, rispondono colpo su colpo per riportare la partita ad un possesso di distanza. Sloukas, Nunn e Lessort. Il Panathinaikos si aggrappa alle sue 3 stelle che rispondono presente per il controsorpasso. É un arresto e tiro di Sloukas a 50 secondi dal termine, per il +5 Panathinaikos che sembra indirizzare definitivamente la partita. Blatt si costruisce una buonissima tripla ma va sul ferro. Il Pao fa scorrere il cronometro e sigilla la partita con la schiacciatona di Lessort.

2-2! Si vola ad OAKA per la decisiva gara 5. Che serie!

MACCABI TEL-AVIV – PANATHINAIKOS 88-95 (29-26, 21-23, 19-25, 19-21)

MVP BasketInside: K.Nunn

MACCABI TEL-AVIV: Brown 17, Blatt 14, Colson 14, Nebo 12, DiBartolomeo 10, Rivero 9, Cleveland 5, Wade Baldwin 3, Cohen 2, Sorkin 2, Webb III.

PANATHINAIKOS ATHENS: Nunn 27, Sloukas 20, Lessort 17, Mitoglou 13, Grigonis 8, Papapetrou 8, Kalaitzakis 2, Grant.