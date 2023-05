By

Sasha Vezenkov ha vinto il premio come MVP della stagione 2022/23 di EuroLega.

Il bulgaro è stato premiato oggi nella classica conferenza stampa di presentazione delle Final Four a Kaunas. Stagione dominante sin qui per Sasha Vezenkov, il quale ha sempre gli occhi puntati della NBA con i Sacramento Kings pronti a corteggiarlo per la prossima stagione.