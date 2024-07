Europeo U20 femminile, la Francia si conferma campione in carica, battendo le rivali spagnole

Dopo la vittoria e il terzo posto per l‘Italia U20 femminile all’europeo del pomeriggio, in serata c’è stata la finale tra Spagna e Francia per il titolo. Sono arrivate entrambe all’atto finale dominando ogni singola sfida con le transalpine a fare un po’ più di fatica in queste ultime partite. Il match è stato sorprendente fin dai primi minuti quando la Spagna ha toccato il +14 già dopo metà primo quarto. A quel punto le francesi hanno ricucito lo svantaggio dopo lo shock iniziale non da loro. Piano piano recuperano punto dopo punto e all’intervallo arrivano addirittura in vantaggio di 5 lunghezze, 41-36.

Alla ripresa riesce a tornare per pochi minuti in vantaggio per poi farsi sopravanzare dalla Francia che mantiene un vantaggio di circa 10 lunghezze fino alla fine del match. La partita si conclude 83-75 per la Francia che dopo il titolo del 2023 si conferma campione in carica. Così facendo ottengono il 5° titolo di categoria. Movimento francese in forte espansione non solo al maschile ma anche al femminile.

FRANCIA-SPAGNA 83-75