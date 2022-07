Europeo Under 20 – Bis Italia, domata anche la Grecia

By

Podgorica. E sono due!! La Nazionale Under 20 maschile gioca una partita superlativa e dopo il successo d’apertura contro il Portogallo batte anche la Grecia (89-78) nella seconda giornata dell’Europeo di categoria in corso in Montenegro.

Nonostante una partenza in salita, i ragazzi di coach Alessandro Magro hanno saputo raddrizzare il match a cavallo tra il primo e il secondo quarto piazzando un 10-0 nel momento più delicato e risalendo dall’11-21 al 21-21. Nel secondo tempo l’allungo decisivo, con i greci non in grado di tenere il passo Azzurro.

Assume un contorno ancor più interessante la vittoria all’esordio contro il Portogallo, che oggi ha battuto Israele all’overtime 86-90. Con questi risultati gli Azzurri guidano il gruppo B con due vittorie davanti a Portogallo e Israele (1/1). Ultima la Grecia con 2 sconfitte.

Il girone si concluderà lunedì 18 luglio alle 16.30 con la sfida a Israele (live streaming YouTube FIBA).

Top scorer di giornata Alfredo Boglio con 19 punti, 4 rimbalzi e 6 assist. In doppia cifra anche Leonardo Okeke (15), quasi perfetto dal campo con 6/7 e 1/1 + 4 rimbalzi e Luca Vincini (10 punti). Solita partita di grande sostanza per Davide Casarin, autore di 8 punti, 7 rimbalzi e 3 assist.

I tabellini

Italia-Grecia 89-78 (15-21, 23-20, 25-19, 26-18)

Italia: Librizzi* 7 (1/4, 1/1), Gallo (0/1 da tre), Berdini 5 (1/4, 1/2), Castellino 2 (1/1), Canka 6 (3/7, 0/3), Casarin* 8 (3/5, 0/3), Rashed* (0/2, 0/2), Boglio 19 (4/5, 2/3), Bartoli* 9 (3/5, 1/2), Vincini 8 (4/5), Virginio 10 (1/1, 2/3), Okeke 15 (6/7, 1/1). All: Magro

Grecia: Nikolaidis 9 (3/6, 1/5), Koloveros* 13 (6/10), Vissariou ne, Oikonomopoulos 3 (1/1, 0/1), Filios* 5 (1/1, 1/2), Kouroupakis 5 (2/2), Oglou* 18 (7/12, 0/2), Tsamis 3 (1/2), Kalogiros, Tanoulis* 7 (3/7, 0/2), Mantzoukas* 15 (4/8, 1/4), Bazinas (0/1, 0/1). All: Giatras

Italia-Portogallo 71-67 (22-10, 15-17, 20-21, 14-19)

Italia: Librizzi* 7 (1/4, 1/1), Gallo 4 (0/2 da tre), Berdini 2 (0/4, 0/2), Castellino* 2 (1/2), Canka 21 (3/6, 4/5), Casarin* 7 (1/5, 1/2), Rashed ne, Boglio (0/1 da tre), Bartoli* 9 (3/3), Vincini 10 (3/5), Virginio 3 (1/3, 0/3), Okeke* 6 (2/9, 0/1). All: Magro

Portogallo: Prey* 13 (3/5, 1/1), Lanca ne, Rodrigues 3 (0/2, 1/3), Soares* 6 (2/5 da tre), Monteiro* (0/1, 0/4), Silva (0/2, 0/1), Saiote 3 (1/1 da tre), Parrinha ne, Cruz* 22 (7/11, 1/3), Guedes ne, Borden 5 (1/2, 1/3), Seixas 15 (7/11, 0/4). All: Martins

I 12 Azzurri*

#4 Matteo Librizzi (2002, P, Openjobmetis Varese)

#5 Filippo Gallo (2004, G, Vanoli Cremona)

#7 Nicola Berdini (2003, P, Reyer Venezia Mestre)

#8 Nicolò Castellino (2002, G, S. Bernardo – Abet Corneliano d’Alba)

#9 Abramo Canka (2002, G/A, Lokomotiv Kuban – Russia)

#10 Davide Casarin (2003, G, Tezenis Verona)

#11 Morgan Baccio Fernando Rashed Bayoumi (2002, A, Pioneers Praire State College – NCAA)

#12 Alfredo Boglio (2003, P, Cipir Borgomanero)

#15 Vittorio Bartoli (2002, A, Infodrive Capo d’Orlando)

#16 Luca Vincini (2003, A/C, Edilnol Biella)

#18 Nicolò Virginio (2003, G, Openjobmetis Varese)

#19 Leonardo Okeke (2003, C, Novipiù Casale Monferrato)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione 2021/2022

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Alessandro Dalla Salda

Allenatore: Alessandro Magro

Assistenti: Marco Legovich, Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico: Roberto Iezzi

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Stefano Pecchia

Fisioterapista: Davide Pacor

Team Manager: Federico Ciccodicola

Il programma

16 luglio

Grecia-Israele 65-69

Italia-Portogallo 71-67

17 luglio

Israele-Portogallo 86-90 dts

Italia-Grecia 89-78

La classifica

Italia 4 (2/0)

Portogallo 3 (1/1)

Israele 3 (1/1)

Grecia 2 (0/2)

18 luglio

Ore 9.00 Allenamento

Ore 14.15 Grecia-Portogallo

Ore 16.30 Italia-Israele

19 luglio

Riposo

20 luglio

Ottavi di finale

21 luglio

Fasi finali Europeo

25 luglio

Fine raduno

Ufficio Stampa Fip