Europeo Under 20 – Buon debutto per l’Italia, superato il Portogallo

Podgorica. Esordio con vittoria per la Nazionale Under 20 maschile all’Europeo di categoria in Montenegro. Gli Azzurri di coach Alessandro Magro hanno battuto 71-67 il Portogallo in un match spigoloso ma condotto per 40 minuti. Un successo importante non solo per iniziare bene il percorso europeo ma anche per il piazzamento finale nel raggruppamento che vale un accoppiamento con il gruppo A nella fase a eliminazione diretta.

Parte forte l’Italia, che già nel primo quarto si prende un bel vantaggio sui lusitani (22-10). Il Portogallo rincorre sempre anche grazie ai punti di Cruz (22 alla fine) ma senza mai riuscire a ricucire del tutto. Miglior marcatore Azzurro Abramo Canka con 21 punti. In doppia cifra anche Luca Vincini (10). 6 punti e 7 rimbalzi per Leo Okeke, 7+6 per Davide Casarin.

Si torna in campo domenica 17 luglio alle 16.30 (live sul canale YouTube FIBA) contro la Grecia, che all’esordio ha perso contro Israele 69-65.

Uno sguardo anche al girone A, quello che gli Azzurri incroceranno mercoledì 20 luglio: la Francia ha battuto la Croazia 76-65 e guida il raggruppamento insieme al Belgio che ha sorpreso la Slovenia 76-64.

Il tabellino

Italia-Portogallo 71-67 (22-10, 15-17, 20-21, 14-19)

Italia: Librizzi* 7 (1/4, 1/1), Gallo 4 (0/2 da tre), Berdini 2 (0/4, 0/2), Castellino* 2 (1/2), Canka 21 (3/6, 4/5), Casarin* 7 (1/5, 1/2), Rashed ne, Boglio (0/1 da tre), Bartoli* 9 (3/3), Vincini 10 (3/5), Virginio 3 (1/3, 0/3), Okeke* 6 (2/9, 0/1). All: Magro

Portogallo: Prey* 13 (3/5, 1/1), Lanca ne, Rodrigues 3 (0/2, 1/3), Soares* 6 (2/5 da tre), Monteiro* (0/1, 0/4), Silva (0/2, 0/1), Saiote 3 (1/1 da tre), Parrinha ne, Cruz* 22 (7/11, 1/3), Guedes ne, Borden 5 (1/2, 1/3), Seixas 15 (7/11, 0/4). All: Martins

I 12 Azzurri*

#4 Matteo Librizzi (2002, P, Openjobmetis Varese)

#5 Filippo Gallo (2004, G, Vanoli Cremona)

#7 Nicola Berdini (2003, P, Reyer Venezia Mestre)

#8 Nicolò Castellino (2002, G, S. Bernardo – Abet Corneliano d’Alba)

#9 Abramo Canka (2002, G/A, Lokomotiv Kuban – Russia)

#10 Davide Casarin (2003, G, Tezenis Verona)

#11 Morgan Baccio Fernando Rashed Bayoumi (2002, A, Pioneers Praire State College – NCAA)

#12 Alfredo Boglio (2003, P, Cipir Borgomanero)

#15 Vittorio Bartoli (2002, A, Infodrive Capo d’Orlando)

#16 Luca Vincini (2003, A/C, Edilnol Biella)

#18 Nicolò Virginio (2003, G, Openjobmetis Varese)

#19 Leonardo Okeke (2003, C, Novipiù Casale Monferrato)

*Le squadre di appartenenza fanno riferimento alla stagione 2021/2022

Lo staff

Direttore Generale: Salvatore Trainotti

Capo Delegazione: Alessandro Dalla Salda

Allenatore: Alessandro Magro

Assistenti: Marco Legovich, Iacopo Squarcina

Preparatore Fisico: Roberto Iezzi

Medico: Roberto Ciardo

Ortopedico: Stefano Pecchia

Fisioterapista: Davide Pacor

Team Manager: Federico Ciccodicola

Il programma

16 luglio

Grecia-Israele 65-69

Italia-Portogallo 71-67

La classifica

Italia 2 (1/0)

Israele 2 (1/0)

Portogallo 1 (0/1)

Grecia 1 (0/1)

17 luglio

Ore 9.00 Allenamento

Ore 14.15 Israele-Portogallo

Ore 16.30 Italia-Grecia

18 luglio

Ore 9.00 Allenamento

Ore 14.15 Grecia-Portogallo

Ore 16.30 Italia-Israele

19 luglio

Riposo

20 luglio

Ottavi di finale

21 luglio

Fasi finali Europeo

25 luglio

Fine raduno

Ufficio Stampa Fip